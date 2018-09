Newsflash (Danko Jones, Punk Rock Holiday, Eurosonic Noorderslag u.a.)

Neuigkeiten von Danko Jones, dem Punk Rock Holiday-Festival, dem Eurosonic Noorderslag-Festival, VISIONS-Redakteur Jan Schwarzkamp, Fu Manchu, Black Star Riders, Madrugada, Kaufmann Frust, Rotor, 22, The Entrepreneurs und Josh Hommes Mosh-Pit-Verpflichtungen.

+++ Danko Jones haben einen mysteriösen Teaser auf Facebook gestellt. Zu neuen Tönen leuchtet in insgesamt 14 Sekunden der immer größer werdende Bandname in psychedelischen Farben mit schwarzem Hintergrund auf, bis schließlich das Datum 21. September in sattem gelb aufleuchtet. Darunter fragen die Garage-Rocker aus Kanada: "Bist du bereit?" Es ist möglich, dass das kanadische Trio am Freitag den ersten Song ihres kommenden Albums teilt, für das sie sich im Frühjahr im Studio aufgehalten hatten. Die noch aktuelle Platte "Wild Cat" war im März 2017 erschienen. Auf der kommenden Tour im November und Dezember können sie sicher schon neues Material präsentieren. Tickets gibt es auf Eventim - außer für die Abende in Hamburg und Hannover, welche bereits ausverkauft sind.

Facebook-Post: Danko Jones teasern etwas an

VISIONS empfiehlt:

Danko Jones

22.11. Hamburg - Markthalle | ausverkauft

23.11. Erfurt - Stadtgarten

24.11. Wien - Flex

26.11. Stuttgart - LKA Longhorn

27.11. Salzburg - Rockhouse

08.12. Lindau - Club Vaudeville

09.12. Münster - Skaters Palace

12.12. Wiesbaden - Schlachthof

13.12. Saarbrücken - Garage

14.12. Hannover - Faust | ausverkauft

+++ Das Punk Rock Holiday startet am 20. September mit dem Vorverkauf. Im Gegensatz zu den Vorjahren wird es diesmal keinen exklusiven Early-Bird-Vorverkauf geben, stattdessen wird sofort ein Kontingent von 3.000 Tickets freigeschaltet. Die Vorverkaufsphase geht bis zum 20. Oktober, bisher war das Festival jedoch immer recht schnell ausverkauft. Zum Ende des Jahres werden 1.000 weitere Tickets freigeschaltet, sowohl über den Webshop als auch über die Nachwuchs-Bands, die auf der Beach Stage spielen und mit dem Verkauf der Tickets ihre Reise nach Slowenien finanzieren können. Gleichzeitig sollen erste Bands angekündigt werden. Zur Einstimmung teilte das slowenische Punkrock-Festival außerdem einen Highlight-Film der diesjährigen Ausgabe. In Tolmin hatten unter anderem Bad Religion, die Beatsteaks, Lagwagon und Mad Caddies gespielt. Das Punk Rock Holiday 1.9 findet 2019 vom 6. bis zum 9. August statt.

Video: Punk Rock Holiday 1.8 Highlights

Live: Punk Rock Holiday

06.-09.08. Tolmin - Sotocje

+++ Das Eurosonic/Noorderslaag-Festival (ESNS) hat die ersten Acts für die kommende Ausgabe bekannt gegeben. Das Festival findet vom 16. bis 19. Januar in Groningen statt und wird in Zusammenarbeit mit der Europäischen Rundfunkunion (EBU) vernastaltet. Mit der ersten Welle kündigten die Veranstalter 29 Künstler aus 24 Ländern an, darunter das deutsche Garage-Duo Gurr, die estnischen Shoegazer Holy Motors und die Alternative-Band Boy Azooga aus Wales. Das ESNS bietet aufstrebenden Bands aus ganz Europa eine Plattform zum Austausch und bietet neben der Musik zahlreiche Vorträge und Möglichkeiten zur Vernetzung. Tickets gibt es auf der Festivalwebseite.

Facebook-Post: ESNS kündigt erste Acts an

Live: Eurosonic/Noorderslaag-Festival

16.-29.01. Groningen - Eurosonic Noorderslag Festival

+++ VISIONS-Redakteur Jan Schwarzkamp ist diese und nächste Woche Donnerstag wieder mit "Stahlwerk" bei Radio Fritz auf Sendung. Zu Gast am 20. September sind die Hardcore-Band Empowerment, die Stoner-Rocker Swedish Death Candy und die Punkrocker Lygo. Bei der Ausgabe am 27. September dagegen sind die Norweger Ondt Blod, Adam Angst und die Metalcore-Band Shvpes vertreten. Die Sendung läuft Donnerstagabends von 20 bis 22 Uhr auf Radio Fritz. Außerdem wird Schwarzkamp am 25. September in Berlin bei Nerds & Nuggets mit einer 60er- und 70er-Jahre-Playlist auflegen. Am 28. September legt er dann nochmal im Rahmen der Aftershow-Party des Tiny Moving Parts-Konzerts im Musik & Frieden in Berlin auf.

+++ Fu Manchu haben in der aktuellen Ausgabe von "What's In My Bag?" ihre Lieblingsplatten vorgestellt. Das Stoner-Quartett stöberte im Amoeba Music Plattenladen nach Vinyl gewährte anschließend erklärend einen Einblick in die persönlichen Vorlieben beim Plattenkauf. Im Februar hatten Fu Manchu das Album "Clone Of The Universe" veröffentlicht.

Video: Fu Manchu bei "What's In My Bag?"

+++ Stone Sour-Gitarrist Christian Martucci wird der Hardrock-Band Black Star Riders beitreten. Damit wird Martucci den jetzigen Black-Star-Riders-Gitarristen Damon Johnson ersetzen, der sich dazu entschieden hatte, die Band Ende des Jahres zu verlassen. Johnson will seinen Austritt zum Anlass nehmen, sich stärker auf eine Solokarriere zu konzentrieren. Er betonte aber, dass er weiterhin mit seinem Freund und Frontmann Ricky Warwick Musik machen wolle. Auch den musikalischen Aktivitäten von Thin Lizzy, denen einige Black-Star-Riders-Mitglieder zuvor angehört hatten, wolle Johnson nicht fern bleiben. Anfang des nächsten Jahres führt es die Black Star Riders mit ihrem neuen Gitarristen Martucci dann für ein neues Album ins Studio. Ihre aktuelle Platte "Heavy Fire" war 2017 erschienen.

+++ Madrugada haben neue Konzertdaten angekündigt. Im Februar kommt das die Melancholie liebende Alternative-Rock-Trio auf ihre sogenannte "Industrial Silence"-Europa-Tour, die in Berlin startet. Tickets gibt es bei Eventim oder auf der offiziellen Webseite der Band.

Bild: Tourplakat Madrugada

Live: Madrugada

16.02. Berlin - Columbia Theater

17.02. Hamburg - Gruenspan

19.02. Leipzig - Werk 2

20.02. Köln - Gloria

21.02. Frankfurt/Main - Batschkapp

27.02. Wien - Wuk

28.02. München - Technikum

+++ Kaufmann Frust haben den neuen Song "Fiebertraum" inklusive Video veröffentlicht. Die Post-Punk-Newcomer aus Stuttgart präsentieren damit die erste Single ihres am 19. Oktober erscheinenden Debütalbums "Aus Wachs". "Fiebertraum" handle von einer immer kälter und roher werdenden Gesellschaft und einer zunehmend aus den Fugen geratenden Gegenwart - doch im Vergleich zum wahren Fiebertraum würden einen die Bilder im Wachzustand nicht loslassen. Das verstörende Video zeigt einen nackten Mann, der sich schwarzen Nichts am Boden krümmt. Wer Kaufmann Frust live sehen will, kann das ab Oktober auf ihrer großen Tour tun.

Video: Kaufmann Frust - "Fiebertraum"

Cover & Tracklist: Kaufmann Frust - "Aus Wachs"

01. "Aus Wachs"

02. "Todtenhund"

03. "Fiebertraum"

04. "Geschlossene Augen"

05. "Armee Mit Tausend Köpfen"

06. "Alle Fehler"

07. "Schlag Zu"

08. "Im Wasser"

Live: Kaufmann Frust

20.10. Stuttgart - Merlin Kulturzentrum

21.10. Paderborn - Wohlsein

22.10. Hamburg - Astra Stube

24.10. Berlin - Schokoladen

26.10. Fürth - Badstraße 8

27.10. Tangermünde - Kaminstube

30.10. Köln - Blue Shell

31.10. Essen - Emokeller

03.11. Mainz - Haus Mainusch

04.11. München - Sunny Red

12.12. Saarlouis - JUZ Utopia

13.12. Berlin - Kantine am Berghain

14.12. Ulm - Club Schilli

+++ Rotor haben ein neues Album angekündigt sowie Tourdaten bekanntgegeben. Die Stoner-Rocker aus Berlin stellten einen Teaser das sechste Album namens "Sechs" online. Es erscheint am 12. Oktober via Noisolution. Mit dem Album geht das Quartett dann auf ausgiebige Tour. Tickets gibt es bei Eventim.

Video: Rotor - "Sechs" (Trailer)

Cover & Tracklist: Rotor - "Sechs"

01. "Falscher Dampfer"

02. "Allmacht"

03. "Ferner Liefen"

04. "Abfahrt!"

05. "Vor dem Herrn"

06. "Druckverband"

Live: Rotor

27.10. Chemnitz - Mushroom Garden Festival

08.11. Hannover - Mephisto

10.11. Münster - Rare Guitar

13.11. Freiburg - Slowclub

14.11. Wiesbaden - Schlachthof

15.11. Köln - Blue Shell

18.11. Salzburg - Rockhouse Bar

19.11. München - Feierwerk

20.11. Wien - Arena Wien

21.11. Linz - Kapu

22.11. Karlsruhe - Alte Hackerei

23.11. Jena - Kulturbahnhof

24.11. Berlin - Festsaal Kreuzberg

29.11. Bremen - Magazinkeller

30.11. Hamburg - Marx

01.12. Nijmegen - Merejin

+++ Die Progrock-Band 22 hat ein Video zu ihrem Song "Sum Of Parts" veröffentlicht. Dabei handelt es sich um den ersten Teil einer geplanten Reihe von futuristischen Musikvideos, die in einem fiktiven Paralleluniversum spielen. In diesem existiert ein so genannter "HAL22000", ein digitales Gerät, das menschliche Fähigkeiten und Emotionen mit Hilfe von Technik aufnimmt und daraus Ergebnisse schafft, die - dem Songtitel entsprechend - mehr als die Summe ihrer einzelnen Teile sind. Der Clip zu "Sum Of Parts" zeigt Testpersonen, die als digitale Version die HAL 9000-Neuinterpretation geladen werden. Das Gerät versagt - auch Maschinen sind nicht unfehlbar. Der Track stammt von 22s aktuellen Album "You Are Creating: Limb 1", das 2017 erschienen war. Weitere Videos daraus folgen. Aktuell befinden sich 22 auf Tour und sind noch für drei Shows in Deutschland.

Video: 22 - "Sum Of Parts"

Live: 22

18.09. Karlsruhe - Substage

19.09. Frankfurt/Main - Zoom

26.09. Hannover - Musikzentrum

+++ The Entrepreneurs haben ein Video zu ihrem Track "Joaquin" veröffentlicht. Der neue Clip des Noiserock-Trios zeigt einen Jugendlichen, der mit seinem Skateboard durch die Gegend fährt und dabei versucht, die Zeit totzuschlagen. Am Ende des Videos malt der Protagonist in großen Buchstaben "Feels like we should take a trip outside" an die brüchige Wand eines alten Gebäudes und erinnert damit an eine sorglose Jugend voller Hoffnungen und Träume. "Joaquin" stammt von ihrem kommenden Debütalbum "Noise & Romance", das Anfang des nächsten Jahres erscheint. Im Oktober sind The Entrepreneurs zudem für eine Show in Deutschland.

Video: The Entrepreneurs - "Joaquin"

Live: The Entrepreneurs

04.10. Berlin - Flux Bau

+++ Josh Homme geht seinen ehelichen Pflichten nach: Bei einem Konzert der Distillers in Los Angeles tauchte der Queens Of The Stone Age-Kopf im Zentrum des Moshpits auf, um seine bessere Hälfte Brody Dalle tatkräftig zu unterstützen. Dalle hatte die Band kürzlich wiederbelebt und das erste Mal seit 15 Jahren wieder neue Musik unter dem Namen veröffentlicht. Ein Instagram-Video zeigt Homme ausgelassen in der Menschenmenge, wo er - dieses Mal ohne kontroverse Zwischenfälle - mit den Zuschauern auf Körperkontakt geht.

Video: Josh Homme im Distillers-Moshpit