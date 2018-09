VISIONS empfiehlt: Cloud Nothings kommen auf Tour, streamen zwei neue Songs

Cloud Nothings haben eine Europatour angekündigt. Dort werden sie ihr neues Album "Last Building Burning" präsentieren, das deutlich tiefere Schneisen schlagen soll als sein Vorgänger - die beiden neuen Songs "Another Way Of Life" und "Leave Him Now" unterstreichen diese These.

Bandkopf Dylan Baldi hatte das schon bei Release der ersten Single "The Echo Of The World" angekündigt. "Ich bin momentan besessen von Energie", sagte er. "So habe ich über dieses Album gedacht: Sieben kurze Songs und ein langer, intensive Ausbrüche, kontrolliertes Chaos. Ich wollte es so rüberkommen lassen, dass man es tatsächlich fühlen kann."

Dieser Sturm und Drang klingt vor allem in "Another Way Of Life" durch, einem der beiden neuen Songs. Er erinnert mit seiner Energie und seinem Kratzen stark an Cloud Nothings' 2014er-Album "Here And Nowhere Else" und kaum noch an das weitgehend friedselige "Life Without Sound" aus dem vergangenen Jahr. Mit einer starken Hoolinie steigert sich Baldi immer weiter in seinen Noisepop-Jetstream hinein.

Die zweite Neuveröffentlichung "Leave Him Now" ist zu Beginn viel melodischer und verspielter, so wie die zuckrigsten Songs auf dem Debütalbum von 2011. Doch Baldi wird auch hier mit der Zeit grantiger.

"Last Building Burning" erscheint am 19. Oktober bei Carpark. Mit dem neu gewonnenen Antrieb kommen Cloud Nothings im Februar für einige ausgewählte Konzerte nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. Karten gibt es ab sofort bei Eventim.

Stream: Cloud Nothings - "Another Way Of Life"

Stream: Cloud Nothings - "Leave Him Now"

VISIONS empfiehlt:

Cloud Nothings

04.02. Köln - Luxor

07.02. Hamburg - Knust

08.02. Berlin - Musik & Frieden

12.02. Wien - Chelsea

18.02. Zürich - Bogen F