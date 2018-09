VISIONS empfiehlt: Cloud Nothings kommen auf Tour, streamen neuen Song "Leave Him Now"

Cloud Nothings haben eine Europatour angekündigt. Dort werden sie ihr neues Album "Last Building Burning" präsentieren, das deutlich tiefere Schneisen schlagen soll als sein Vorgänger - der neue Song "Leave Him Now" unterstreicht diese These.

Bandkopf Dylan Baldi hatte das schon bei Release der ersten Single "The Echo Of The World" angekündigt. "Ich bin momentan besessen von Energie", sagte er. "So habe ich über dieses Album gedacht: Sieben kurze Songs und ein langer, intensive Ausbrüche, kontrolliertes Chaos. Ich wollte es so rüberkommen lassen, dass man es tatsächlich fühlen kann."

Der neue Song "Leave Him Now" unterstreicht das nur teilweise, klingt er doch zu Beginn melodisch und verspielt, so wie die zuckrigsten Songs auf dem Cloud Nothings-Debütalbum von 2011. Doch Baldi wird im Verlauf des Songs grantiger.

"Last Building Burning" erscheint am 19. Oktober bei Carpark. Mit dem neu gewonnenen Antrieb kommen Cloud Nothings im Februar für einige ausgewählte Konzerte nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. Karten gibt es ab sofort bei Eventim.

Stream: Cloud Nothings - "Leave Him Now"

VISIONS empfiehlt:

Cloud Nothings

04.02. Köln - Luxor

07.02. Hamburg - Knust

08.02. Berlin - Musik & Frieden

12.02. Wien - Chelsea

18.02. Zürich - Bogen F