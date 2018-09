Smashing Pumpkins kündigen neues Album "Shiny And Oh So Bright, Vol. 1" an, streamen Song "Silvery Sometimes (Ghosts)"

Foto: Olivia Bee

Die Smashing Pumpkins haben offiziell ihr neues Album "Shiny And Oh So Bright Vol. 1" angekündigt - und daraus mit "Silvery Sometimes (Ghosts)" einen weiteren Song vorab per Lyric-Video vorgestellt.

Die Smashing Pumpkins werden am 16. November ihr bereits wiederholt angedeutetes neues Album veröffentlichen. Der gewohnt sperrige und bedeutungsschwangere Titel "Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun" weist dabei bereits auf einen angedachten Nachfolger hin. Die Platte wurde von Rick Rubin in dessen Shangri La Studios in Malibu, Kalifornien aufgenommen und enthält die bereits bekannte Tracklist mit acht Songs, allerdings in anderer Reihenfolge als bisher veröffentlicht. Die Platte kann man bereits auf der Band-Webseite vorbestellen.

Es ist das erste Album seit 18 Jahren, auf dem Frontmann Billy Corgan zusammen mit den beiden Gründungsmitgliedern James Iha und Jimmy Chamberlin spielt. Eine Beteiligung der ursprünglichen Bassistin D'arcy Wretzky war offenbar angedacht, Corgan war von der Idee aber anscheinend wieder abgerückt, woraufhin ihn Wretzky in einem Interview öffentlich attackierte. Zur Band gehört seit der Rückkehr der Pumpkins 2007 außerdem Gitarrist Jeff Schroeder.

Mit "Silvery Sometimes (Ghosts)" steht bereits ein weiterer Track des Albums inklusive Lyric-Video online. Der Song zeigt sich von Beginn an als erhabener, melancholisch-triumphaler, milder Pop-Rocker, mit dem Corgan eine Art beschwingteres und poppigeres "1979" geschaffen hat. Zuvor war bereits die deutlich rockigere Single "Solara" erschienen, zu der es später auch ein rätselhaftes Video zu sehen gab.

Derzeit sind die Smashing Pumpkins vornehmlich mit Songs ihrer ersten fünf klassischen Alben auf Jubiläumstour zum 30-jährigen Bandbestehen, die neben US-Terminen mittlerweile auch zwei Konzerte in Europa umfasst. Daten für Deutschland stehen noch aus, dürften aber folgen.

Das aktuelle Album der Band, "Monuments To An Elegy", war 2014 erschienen. Im Herbst 2017 hatte Billy Corgan außerdem sein zweites Soloalbum "Ogilala" veröffentlicht.

Lyric-Video: Smashing Pumpkins - "Silvery Sometimes (Ghosts)"

Cover & Tracklist: Smashing Pumpkins - "Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun"

01. "Knights Of Malta"

02. "Silvery Sometimes (Ghosts)"

03. "Travels"

04. "Solara"

05. "Alienation"

06. "Marchin' On"

07. "With Sympathy"

08. "Seek And You Shall Destroy"