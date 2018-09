VISIONS empfiehlt: Fjørt kommen auf Tour, präsentieren Klavier- und Streicherversion von "Südwärts"

Foto: Andreas Hornoff

Rückwärts war nie vorgesehen: Fjørt kommen Anfang 2019 wieder auf ausführliche Tour mit ihrem neuen Album "Couleur". Benannt ist sie nach dem Song "Südwärts", von dem es auch eine emotionale Kammermusik-Version zu hören gibt.

Auf dem Album ist "Südwärts" der laute, brachiale Auftakt, in der hier präsentierten Version wird daraus ein sehr bedachtes Stück - ein emotionaler Vorbote für die nächste Fjørt-Reise. In dem Video spielen sie am Klavier Teile aus dem Bonustrack "Partie" und singen dazu die prägnante Zeile aus dem Albumopener.

Die "Südwärts"-Tour führt das Aachener Post-Hardcore-Trio jedoch auch nördlich seiner Heimatstadt, unter anderem nach Bremen und sogar Kiel. Vornehmlich besuchen Fjørt Lokalitäten, die sie auf ihrer ersten, über weite Strecken ausverkauften Tour zu "Couleur" ausgelassen hatten. Sie endet im Aachener Musikbunker, dem Dreh- und Angelpunkt von Fjørts musikalischem Kosmos.

Los geht es am 16. Januar in Göttingen. Tickets gibt es ab sofort im Vorverkauf bei Eventim.

Vorher könnt ihr die Band beim Way Back When Festival sehen, das vom 28. bis 30. September in der Dortmunder Innenstadt stattfindet. Die Tagesaufteilung steht noch nicht fest.

Wer sich Fjørts drittes Album - eines unserer Top-Favoriten des Jahres 2017 - noch einmal frisch ins Gedächtnis und Gehör rufen möchte, kann das mit der aufwendigen Livesession zur Ankündigung der Platte tun und noch einmal die ansprechende Musikvideo-Trilogie bestehend aus "Couleur", "Magnifique" und "Karat" ansehen.

16.01. Göttingen - Musa

18.01. Bielefeld - Forum

19.01. Marburg - KFZ

20.01. Saarbrücken - Garage

22.01. Luxemburg - Carré Rotondes

23.01. Karlsruhe - Jubez

24.01. Frankfurt/Main - Das Bett

25.01. Potsdam - Waschhaus

26.01. Bremen - Schlachthof

27.01. Kiel - Pumpe

29.01. Chemnitz - AJZ

30.01. Nürnberg - Z-Bau

31.01. Graz - P.P.C.

01.02. Salzburg - Rockhouse

02.02. Düsseldorf - Zakk

03.02. Aachen - Musikbunker

28.-30.09. Dortmund - Innenstadt