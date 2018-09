Steven Wilson kündigt Konzertfilm "Home Invasion: In Concert At The Royal Albert Hall" an

Steven Wilson hat den Konzertfilm "Home Invasion: In Concert At The Royal Albert Hall" angekündigt. Dieser erscheint zunächst in Bild und Ton - und im kommenden Jahr auch als üppige Vinyl-Ausgabe.

Ende März hatte Steven Wilson drei Nächte in Folge in der Londoner Royal Albert Hall gespielt und damit seine siebenmonatige Welttour zum aktuellen Album "To The Bone" (2017) zu einem vorläufigen Ende geführt. Schon damals hatte er angekündigt, einen der Auftritte mitschneiden und veröffentlichen zu wollen.

Ein gutes halbes Jahr später sind die Arbeiten daran offenbar abgeschlossen: "Home Invasion: In Concert At The Royal Albert Hall" wird am 2. November via Eagle Vision als Konzertfilm digital, auf Blu-ray und DVD sowie auf CD in verschiedenen Kombinationen erscheinen. Fans können die Veröffentlichung bereits vorbestellen.

Der Konzertfilm enthält die gesamte Show vom dritten Abend in der Royal Albert Hall, die neben den aktuellen Songs auch etliche Klassiker des Prog-Erneuerers umfasste und durch beeindruckende Visuals unterstützt wurde. Wilson selbst hat die quadrophonisch aufgeführte Show für Stereo und 5.1-Surround-Sound gemischt. Neben dem Konzert sind noch drei Bonussongs vom Soundcheck enthalten, die nicht Teil des Konzerts waren, außerdem gibt es Interviews und Backstage-Aufnahmen zu sehen. Die gesamte Laufzeit der Veröffentlichung steigert sich damit auf über drei Stunden.

Auch auf Vinyl wird der Mitschnitt erscheinen, allerdings erst am 22. März 2019. Auf fünf 180-Gramm-LPs verteilen sich dann 27 Songs, die nicht nur das Konzert inklusive der drei Soundcheck-Songs umfassen, sondern auch noch drei zusätzliche Tracks vom Konzert am Abend zuvor, die ebenfalls vor leerem Haus gefilmt wurden und nur auf Vinyl erhältlich sein werden. Bedruckte Innenhüllen und ein Buch runden die Veröffentlichung ab.

Video: Steven Wilson - "Home Invasion" (Trailer)

Cover & Tracklist: Steven Wilson - "Home Invasion: In Concert At The Royal Albert Hall"

01. "Intro 'Truth'"

02. "Nowhere Now"

03. "Pariah"

04. "Home Invasion / Regret #9"

05. "The Creator Has A Mastertape"

06. "Refuge"

07. "People Who Eat Darkness"

08. "Ancestral"

09. "Arriving Somewhere But Not Here"

10. "Permanating"

11. "Song Of I"

12. "Lazarus"

13. "Detonation"

14. "The Same Asylum As Before"

15. "Song Of Unborn"

16. "Vermillioncore"

17. "Sleep Together"

18. "Even Less"

19. "Blank Tapes"

20. "The Sound Of Muzak"

21. "The Raven That Refused To Sing"