The Dirty Nil streamen neues Album "Master Volume" vorab

The Dirty Nil haben ihr kommendes Album "Master Volume" in voller Länge zur Verfügung gestellt. Offiziell erscheint der fantastische Nachfolger ihres Debüts erst am Freitag.

"That's What Heaven Feels Like" ist die Ansage des Openers von "Master Volume", und Frontmann Luke Bentham verspricht uns nicht zu viel. Spätestens, wenn er nach dem entsprechenden Vers lüstern "I'll show you, babe" flüstert und sich mit ordentlich Schwung ins erste Gitarrensolo des Albums schmeißt, verstummt jeder "Rockmusik ist tot"-Schreier und fällt wie Wayne vor Alice Cooper auf die Knie.

The Dirty Nils zweites Album erscheint offiziell am kommenden Freitag, ab sofort könnt ihr es vorab im Stream hören. Bisher hatten sie daraus drei Singles präsentiert, die erste namens "Bathed In Light" kam mit fulminantem Feuerwerk-Video.

Ihr Debütalbum "Higher Power" und die Nachfolger-Compilation "Minimum R&B" brachten den jungen Kanadiern den heimischen Juno Award ein.

Album-Stream: The Dirty Nil - "Master Volume"