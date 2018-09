Maynard James Keenan: Neues Tool-Album weit fortgeschritten, erscheint 2019

Update zum neuen Tool-Album: Laut Sänger Maynard James Keenan sind die Arbeiten relativ weit fortgeschritten, in Kürze werde der Gesang aufgenommen - und die neue Platte werde dann 2019 erscheinen.

In einem kurzen Tweet erläuterte Tool-Kopf Maynard James Keenan den Stand der Dinge rund um die lange erwartete neue Platte der Prog-Metaller.

Demnach seien die grob ausformulierten Vocals schon seit einer Weile aufgenommen, Gitarrist Adam Jones stecke gerade "tief in den Gitarrenaufnahmen". Anschließend werde Keenan die finalen Gesangsaufnahmen angehen. Den sich daran anschließenden Prozess skizzierte Keenan ebenfalls: "Einen Schritt zurücktreten. Anpassen. Mixen. Anpassen. Neu anpassen. Mastern. Anpassen. Neu anpassen." Es sei damit "noch ein langer Weg zu gehen, aber [wir sind] dem Ziel schon wesentlich näher." Keenan garnierte den Tweet mit den Hashtags "#TOOL" und "#2019", sodass Fans wohl auf eine Veröffentlichung im kommenden Jahr hoffen dürfen.

Schlagzeuger Danny Carey hatte Ende 2017 die neue Tool-Platte schon mehrfach "definitiv" für 2018 angekündigt, Keenan hatte ihm daraufhin jedoch widersprochen. Die Studioarbeiten zur neuen Platte hatten im März begonnen, im Mai war das Schlagzeug fertig eingespielt gewesen. Fans warten bereits seit über 12 Jahren auf einen Nachfolger zu "10,000 Days".

Update- Scratch Vox tracked awhile ago. AJ deep in Guitars now. Final Vox after. Step back. Adjust. Mix. Adjust. Re-Adjust. Master. Adjust. Re-Adjust. Long Way 2 Go But Much Closer. #TOOL #2019