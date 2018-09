Against Me, Taking Back Sunday und mehr covern Songs für Mental-Health-Benefiz-Compilation "Songs That Saved My Life"

Auf der im November erscheinenden Benefiz-Compilation "Songs That Saved My Life" covern Bands wie Against Me!, Taking Back Sunday und Dance Gavin Dance Songs, die sie durch schwere Zeiten getragen haben. Mit Neck Deeps Version des in der Version von Natalie Imbruglia zum Hit gewordenen "Torn" gibt es bereits einen charmanten Vorgeschmack - inklusive nachgestelltem Originalvideo.

Spätestens seit den Suiziden von Soundgarden-Frontmann Chris Cornell und Linkin Park-Sänger Chester Bennington beschäftigt das Thema psychische Gesundheit intensiv auch die Musikwelt.

Das Label Hopeless Records leistet nun seinen Beitrag zur Aufklärung: Mit der am 9. November erscheinenden Compilation "Songs That Saved My Life" wollen das Label und die beteiligten Künstler Aufmerksamkeit auf das Thema lenken und Hilfsorganisationen unterstützen. Die Einnahmen aus dem Verkauf der Platte gehen an die Hilfsorganisationen Crisis Text Line, Hope For The Day, The Trevor Project und To Write Love On Her Arms, die sich allesamt für psychische Gesundheit und Suizidprävention einsetzen.

Passend dazu haben die beteiligten Musiker Songs für Coverversionen ausgewählt, die ihnen durch schwere Zeiten geholfen haben. So covern Against Me! "People Who Died" von der Jim Carroll Band, Taking Back Sunday nehmen sich den Smashing Pumpkins-Klassiker "Bullet With Butterfly Wings" vor, und Dance Gavin Dance interpretieren die Third Eye Blind-College-Film-Hymne "Semi Charmed Life" neu.

Auch sonst finden sich mit Songs von Death Cab For Cutie, R.E.M., The Postal Service oder Linkin Park zahlreiche Songs aus dem VISIONS-Kosmos auf der Compilation. Die Compilation kann man bereits auf der Webseite zum Album vorbestellen.

Als Vorgeschmack gibt es bereits Neck Deeps Version des von Natalie Imbruglia populär gemachten Ednaswap-Songs "Torn" zu hören - und die Band hat dafür sogar das Video des 1997er Hits nachgestellt. Unten findet ihr den Clip.

Video: Neck Deep - "Torn" (Natalie-Imbruglia-Cover)

Cover & Tracklist: V. A. - "Songs That Saved My Life"

01. Neck Deep - "Torn" (Natalie Imbruglia/Ednaswap)

02. Movements - "Losing My Religion" (R.E.M.)

03. Stand Atlantic - "Your Graduation" (Modern Baseball)

04. Dance Gavin Dance - "Semi Charmed Life" (Third Eye Blind)

05. Against Me! - "People Who Died" (The Jim Carroll Band)

06. Taking Back Sunday - "Bullet With Butterfly Wings" (Smashing Pumpkins)

07. Dream State - "Crawling" (Linkin Park)

08. As It Is - "Such Great Heights" (The Postal Service)

09. Oceans Ate Alaska - "Shape Of My Heart" (Sting)

10. Too Close To Touch - "Let It Be" (The Beatles)

11. Dan Campbell & Ace Enders - "Broom People" (The Mountain Goats)

12. The Maine - "Transatlanticism" (Death Cab For Cutie)