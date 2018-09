Blink-182 sagen Tour wegen Travis Barkers Gesundheitszustand ab

Schlechte Nachrichten aus dem Pop-Punk-Lager: Blink-182 können ihre geplante US-Mini-Tour nicht durchführen, weil es Schlagzeuger Travis Barker wider Erwarten immer noch nicht gut geht.

Der Drummer hatte schon im Juni bekannt gegeben, Blutgerinnsel in beiden Armen zu haben und zusätzlich noch an einer Staphylokkoken-Infektion erkrankt zu sein, woraufhin Blink-182 ihre Residency-Shows in Las Vegas bis auf weiteres verschieben mussten. Diese ernstzunehmende gesundheitliche Einschränkung wurde von seinem Arzt "genauestens überwacht", wie er später auch in einem Video-Update betonte.

Eigentlich sollte Barker schon im Juli wieder Schlagzeug spielen könnten, hatte man ihm zumindest prognostiziert. "Leider sind die mit dem Schlagzeugen verbundenen Risiken immer noch zu groß", schreibt Barker jetzt in einem Statement über den offiziellen Blink-182-Account. "Ich tue alles, was ich tun muss, damit ich so bald wie möglich wieder auf Tour gehen kann. Ich möchte allen Fans, meiner Familie, meinen Freunden und Bandkollegen für ihre Liebe und Unterstützung danken."

Das alles kommt auf Anweisung seines Arztes, der nach einem kürzlichen Check-up feststellen musste, dass Schlagzeugspielen die Genesung weiter behindern würde. Betroffen von der Absage sind Tourdaten in den USA. Die Band lässt offen, wann sie wieder auf die Bühne zurückkehrt, verspricht allerdings schon einmal, ihren für die kommende Woche geplanten Headliner-Auftritt beim Riot Fest 2018 in Chicago im nächsten Jahr nachzuholen.

Barker ist das Glück zur Zeit wirklich nicht hold: Im Juli war er in einen Autounfall verwickelt.

Mutmaßlich hat die Band in naher Zukunft aber unabhängig von Barkers Gesundheit weniger Zeit zum Touren: Zum einen hat Gitarrist Matt Skiba mit seiner Hauptband Alkaline Trio just erst das Album "Is This Thing Cursed?" veröffentlicht, zum anderen arbeiten Blink-182 schon länger selbst an neuen Songs, für die Skiba zuletzt schon etwas eingesungen hatte.

Tweet: Blink-182 und Travis Barker sagen Tour ab