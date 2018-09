VISIONS Premiere: Emorocker Elm Tree Circle werden retro-nostalgisch im Video zu "Yes It Is"

Was ein VHS-Filter alles bewirken kann: Elm Tree Circle stellen ihrem melancholischen "Yes It Is" eine herzerwärmende "Momente fürs Leben"-Compilation zur Seite. Die darin verarbeiteten Tour-Impressionen sind auch schon Vorbote für die nächste.

Zeilen zum Dahinschmelzen: "Failing in the latest love is legit/ If you spent some time worth the wait/ For the one you asked - is it worth?/ Well, yes it is!", antworten Elm Tree Circle ganz bestimmt in ihrer Emo-Hymne "Yes It Is", die im Mai auf ihrem Debütalbum "The Good Life" erschienen war. Das Iserlohner Quartett spielen mit mindestens genau so großen Gefühlen wie ihre sportverliebten US-Paten American Football und Modern Baseball.

Mit so universeller Sehnsucht hat es die Band in diesem Jahr mit Boston Manor nach Großbritannien verschlagen. In einer Compilation aus auf Tour entstandenen Videos machen sie die schönsten Momente auch für den Emo-Fan empfindbar: Von der Radiosession über den Besuch einer Arcade-Halle bis hin zum Schabernack im Hotelzimmer haben Elm Tree Circle alle Augenblicke festgehalten, die man auf so einer Reise ins Herz schließt - und mit VHS-Filter, 4:3-Bildformat und Teletext-Untertiteln zwingen uns die Musiker, direkt daran teilzuhaben. Der alte Nostalgie-Trick.

"'Yes It Is' ist der letzte und abschließende Song unseres Albums 'The Good Life', in dem ein Herzschmerz von vorne bis hinten durchlebt wird", sagt die Band. "Als Fazit steht der Song für das aufgehende Licht mit dem man realisiert hat, dass man aus Hindernissen nur wachsen kann und am Ende doch alles mindestens OK wird. Das Musikvideo ist ein Rückblick auf einige der Schlüsselmomente auf unserer "The Good Life Tour" im Frühjahr. Trotz einiger Stolpersteine ist sie - so wie jede andere Tour und jeder andere Heartbreak - die Zeit wirklich Wert gewesen."

Mit der Veröffentlichung des Videos geben Elm Tree Circle auch gleich weitere Tourdaten bekannt: Im Oktober stehen noch einige Konzerte in Deutschland auf dem Programm.

Video: Elm Tree Circle - "Yes It Is"

Live: Elm Tree Circle

22.09. Luzern - B-Sides Festival

05.10. Karlsruhe - P8

06.10. Iserlohn - Rad Room Rehearsals

07.10. Bremen - Capri Bar

19.10. Neu-Isenburg - Noise'n'Burg Festival

27.10. Frankfurt/Main - Exzess