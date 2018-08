Muff Potter: Tour größtenteils ausverkauft, einige Shows hochverlegt

Foto: Felix Gebhard (Bearbeitung: Antje Schröder)

Die Live-Reunion von Muff Potter erhält den erwartet großen Zuspruch: Fast alle Konzerte der Tour sind nach 48 Stunden bereits ausverkauft. Zwei Shows wurden nun deshalb in größere Konzerte verlegt, für einen Auftritt gibt es noch Restkarten.

In Köln und München dürfen Fans sich nun freuen: Dort ziehen die Muff Potter-Reunion-Shows in die Live Music Hall beziehungsweise das Backstage Werk um. Somit gibt es wieder Tickets für beide Städte - auch die dürften jedoch bald vergriffen sein. In Leipzig ist zudem noch ein letztes, kleines Ticketkontingent verfügbar. Ob auch die ausverkauften Shows noch hochverlegt werden oder es eventuell Zusatzkonzerte geben könnte, ist derzeit nicht bekannt. Karten bekommt ihr wieder ab Samstag, 9 Uhr unter anderem bei Eventim

Muff Potter werden schon vor den Reunion-Konzerten im Oktober Vinyl-Reissues ihrer vier prägenden Alben "Bordsteinkantengeschichten" (2000), "Heute wird gewonnen, bitte" (2003; erstmals als Doppel-LP), "Von Wegen" (2005) und "Steady Fremdkörper" (2007) veröffentlichen. Außerdem gibt es dann auch die Raritäten-Compilation "Colorado" auf Vinyl zu kaufen, die viele Songs abseits der Studioalben enthält.

Muff Potter hatten sich ursprünglich 2009 aufgelöst. Ihre Rückkehr auf die Bühne hatten sie vergangenes Wochenende mit einem Überraschungsauftritt beim Anti-Nazi-Open-Air Jamel rockt den Förster gefeiert. Ob und wie es danach mit der eigentlich 2009 aufgelösten Band weitergeht, ist bislang noch nicht bekannt.

Facebook-Post: Muff-Potter-Shows größtenteils ausverkauft

VISIONS empfiehlt:

Muff Potter

24.01. Köln - Live Music Hall (hochverlegt vom Gloria)

25.01. Hamburg - Markthalle | ausverkauft

26.01. Berlin - Festsaal Kreuzberg | ausverkauft

31.01. Leipzig - Conne Island

01.02. München - Backstage Werk (hochverlegt vom Hansa 39)

02.02. Wiesbaden - Schlachthof | ausverkauft

03.02. Münster - Skaters Palace | ausverkauft