Viagra Boys streamen neue Single "Just Like You" mit zwei exklusiven B-Seiten

Viagra Boys haben einen Monat vor Release ihres Debütalbums "Street Worms" die neue Single "Just Like You" im Stream bereitgestellt. Zusätzlich gibt es die Non-Album-Tracks "Up All Night" und "Special Helmet" - ein fieses kleines (Post-)Punk-Trio.

Ganz genauso waren die Schweden mit ihrer Single "Sports" verfahren. Da keiften als Bonus "Jungle Man" und "Beijing Taxi" aus den Boxen, ganz im Stil der legendären The Fall, mit einer Extraschicht Schmutz. Sowohl das "Sports"-Triumvirat als auch das "Just Like You"-Dreiergespann teasern das Debütalbum der Viagra Boys an: "Street Worms" erscheint am 28. September beim Stockholmer Label Year0001.

Zu "Just Like You", das mit zunächst deplatziert klingende Keyboard-Flächen gefällt, sagt die Band um Frontcharismatiker Sebastian Murphy: "Wir alle wollen für irgendjemanden perfekt sein. Dieser Song handelt von Misserfolgen und Enttäuschungen." Die noch aktuelle EP "Call Of The Wild" war 2017 erschienen, zuvor hatte das Münsteraner Label This Charming Man eine Neuauflage der ersten EP "Consistency Of Energy" veröffentlicht.

Stream: Viagra Boys - "Just Like You", "Up All Night" & "Special Helmet"