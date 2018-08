Laura Jane Grace (Against Me!) stellt Song "Apocalypse Now (& Later)" vor

Foto: Bryce Mata

Die Frontfrau der Punk-Band Against Me! hat mit Laura Jane Grace & The Devouring Mothers eine neue Band gegründet. Das Debütalbum "Bought To Rot" ist fertig, einen neuen Song gibt es ebenfalls schon zu hören.

Laura Jane Grace, Frontfrau und Singer/Songwriterin der Punk-Band Against Me!, hat eine neue Band namens The Devouring Mothers gegründet. Das Trio besteht außerdem aus Against-Me!-Schlagzeuger Atom Willard und Engineer/Mixer Marc Jacob Hudson.

Gemeinsam haben sie das Debütalbum "Bought To Rot" aufgenommen, das 14 Stücke enthält und über das Roots-Rock- und Country-Label Bloodshot Records am 9. November erscheinen soll, das sich in Graces neuer Nachbarschaft in Chicago befindet. Grace hatte vor einigen Wochen ein Foto aus dem Studio geteilt, in dem sie von den Aufnahmen sprach. Den Song "Apocalypse Now (& Later)" gibt es via Bandcamp bereits im Stream.

Dieser deutet an, dass das neue Seitenprojekt wohl eher akustisch-folkig ist - ganz im Stil von Graces Vorbildern wie Billy Bragg, The Lemonheads oder The Replacements, wobei sie selbst angibt, von Tom Pettys "Full Moon Fever" inspiriert gewesen zu sein, der seine Soloplatte veröffentlichte, als er genau so alt war wie Grace jetzt ist.

"Es fühlte sich befreiend an, sagen zu können: 'Okay, das hier ist keine Against-Me!-Platte, also kann ich sagen was immer zur Hölle ich will!'", so Grace. "Niemand kann vergleichsweise enttäuscht werden, weil diese Platte nicht wie die davor ist, oder die davor. Dieses leere Blatt Papier zu haben, war sehr befreiend."

Aufgenommen wurde sie in Hudsons Studio in Michigan. "Mein Anspruch an die Platte war, dass ich wollte, dass sie sich wie ein Mixtape anfühlt", sagt die 37-Jährige. "Okay, du hast diesen Nirvana-mäßigen Song, du hast diesen Cure-Song. Es war musikalisch befreiend, einfach das zu spielen, was zu mir kam, als ich die Songs schrieb und dabei nicht groß nachdenken musste." Geschrieben hat sie die Songs nicht nur in Chicago, sondern auch in Spanien und Australien.

Auch, wenn Grace zwischenzeitlich beinahe Against Me! aufgelöst hätte, sagte sie dem Rolling Stone, dass sie nun optimistisch in die Zukunft der Band sehe. "Shape Shift With Me", das letzte Album von Against Me!, erschien im September 2016.

Stream: Laura Jane Grace & the Devouring Mothers - "Apocalypse Now (& Later)"

Bought to Rot by Laura Jane Grace & the Devouring Mothers

Cover & Tracklist: Laura Jane Grace & The Devouring Mothers - "Bought To Rot"

01. "China Beach"

02. "Born In Black"

03. "The Airplane Song"

04. "Apocalypse Now (& Later)"

05. "Reality Bites"

06. "Amsterdam Hotel Room"

07. "The Friendship Song"

08. "I Hate Chicago"

09. "Screamy Dreamy"

10. "Manic Depression"

11. "The Acid Test Song"

12. "The Hotel Song"

13. "Valeria Golino"

14. "The Apology Song"