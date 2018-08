Mantar: Hausbesuch in Florida für VISIONS 306

Die Crust-Death-Metal-Punks Mantar haben uns für eine Homestory ins schwüle Florida eingeladen - die Wahlheimat von Sänger/Gitarrist und Hobby-Brotbäcker Hanno Klänhardt.

Man bekommt nicht oft die Möglichkeit, eine Band aus nächster Nähe kennezulernen, ihnen über mehrere Tage Gesellschaft zu leisten. Für die 306. Ausgabe von VISIONS hatten wir allerdings die Ehre, das Bremer Metal-Duo Mantar drei Tage lang in Gainesville, Florida zu begleiten.

Okay, Schlagzeuger Erinc Sakarya war gar nicht dabei. Er lebt weiterhin auf der anderen Seite des Ozeans, während sich Schreihals Hanno Klänhardt vor etwa vier Jahren der Liebe wegen in Gainesville niedergelassen hat. Für Sakarya hat er jedoch nur warme Worte übrig: "Erinc ist für mich der beste Schlagzeuger der Welt. Ich möchte mit keinem Schlagzeuger lieber spielen als mit ihm."

Klänhardt gab für Autor Jan Schwarzkamp auch den Touristenführer - darauf erpicht, ihm zu verdeutlichen, dass Gainesville ganz klar zum Süden der USA gehört. Es ging in die Sümpfe des Alachua Sink, ins Ben Hill Griffin Stadium, dem Zuhause der Florida Gators, auf den weirden Redneck-Flohmarkt Waldo Farmer's & Flea Market - und natürlich in diverse Kneipen, schließlich ist Bier für Klänhardt ein Grundnahrungsmittel.

Neben aller Unternehmungen haben wir erfahren, dass das neue, dritte Mantar-Album "The Modern Art Of Setting Ablaze" "eine absolute Steißgeburt, ein Hirnfick" war, der "viel Schweiß, Blut und Tränen gekostet" hat. Aber was anderes ist man von der weltbetourenden Extremband ja auch gar nicht gewohnt.

Festgehalten hat Schwarzkamp alle Eindrücke hautnah mit seiner Kamera, weshalb wir der Story auf acht Seiten extra viel Platz eingeräumt haben. Ein paar nicht im Heft verwendete Fotos seht ihr hier. Die ganze Story gibt es ab heute in VISIONS 306 am Kiosk.

Mantar selbst könnt ihr dann ab Mitte November zusammen mit Skeletonwitch, Evil Invaders und Deathrite auf ausgiebiger Tour live erleben. Karten gibt es bei Eventim.

Fotos: Bilder vom Besuch in Gainesville, Florida bei Mantar (Jan Schwarzkamp)











VISIONS empfiehlt:

Mantar + Skleletonwitch + Evil Invaders + Deathrite

17.11. Hamburg - Markthalle

19.11. Hannover - Musikzentrum

20.11. Nürnberg - Hirsch

21.11. Essen - Turock

22.11. Zürich - Dynamo

23.11. Stuttgart - KJH Hallschlag

24.11. Salzburg - Rockhouse

26.11. München - Backstage

27.11. Wien - Arena

28.11. Graz - Explosiv

30.11. Leipzig - UT Connewitz

01.12. Berlin - SO36

08.12. Wiesbaden - Schlachthof