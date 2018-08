Faith No More: Band unterstützt Biografie von Fanseiten-Betreiber

In wenigen Wochen erscheint die englischsprachige Faith No More-Biografie "Small Victories: The True Story Of Faith No More". Das Buch eines Fanseiten-Betreibers hat nun den Segen der Band erhalten.

Schon am 12. September wird "Small Victories: The True Story Of Faith No More" im englischsprachigen Raum in den Buchläden stehen. Darin arbeitet Autor Adrian Harte, der auch die bedeutende Faith-No-More-Fanpage FNM 2.0 betreibt, detailliert die Geschichte der 1982 entstandenen, einflussreichen Crossover-Band auf, die über die Jahre diverse Besetzungswechsel verkraften musste und 1998 wegen interner Spannungen auseinanderbrach. Erst 2015 war die Band nach zahlreichen anderen Projekten ihrer Mitglieder mit dem Comeback-Album "Sol Invictus" wieder auf der Bildfläche erschienen.

Der erfahrene Journalist Harte hat für sein 376 Seiten langes Werk nicht nur zahlreiche Interviews mit Bandmitgliedern und Personen aus dem Umfeld von Faith No More geführt, sondern sich auch das Vertrauen und die Fürsprache der Band erarbeitet. "Als ich zuerst von der Idee einer Faith-No-More-Biografie hörte, war ich skeptisch", sagte Bassist Billy Gould. "Aber man soll Lob aussprechen, wo es angebracht ist. Es ist eine Qualitätsarbeit. Der Mann hat gut recherchiert, das merkt man. Ich hatte mehr als nur ein paar Offenbarungen beim Lesen... und ich bin in der Band!"

Billy Gould ist aktuell Teil der MC5-Reunion-Tour MC50. Sänger Mike Patton hatte zuletzt mit der Grindcore-Supergroup Dead Cross von sich reden gemacht, die derzeit an neuer Musik arbeitet.

Aus dem Faith-No-More-Umfeld erschien Ende vergangenen Jahres die traurige Nachricht, dass der Ex-Sänger Chuck Mosley im Alter von nur 57 Jahren verstorben war. Die Band war noch 2015 mit Mosley als Gast aufgetreten.

Buch-Cover: "Small Victories: The True Story Of Faith No More"