VISIONS empfiehlt: Kmpfsprt kommen auf "Gaijin"-Tour

Im März hatten Kmpfsprt ihr neues Album "Gaijin" veröffentlicht, dann kam ihnen ein prall gefüllter Festival-Tourkalender in die Quere. Jetzt wird es endlich Zeit für eine Headliner-Tour.

Und auch die ist ganz schön ausführlich: Insgesamt zwölf Stationen planen Kmpfsprt im Oktober und November in Deutschland und Österreich. Um die Tour herum spielen sie weitere Shows, etwa beim Punk For Help in Neunkirchen, wo sie sich die Bühne unter anderem mit The Turbo A.C.'s und Val Sinestra teilen. Außerdem sind sie beim diesjährigen Salz Fest mit dabei und spielen beim Monkey Mosh in Jena.

Benannt ist die Tour nach ihrem aktuellen Album "Gaijin", das Ende März erschienen war. Das japanische Wort bedeutet so viel wie "fremde Person" oder "Außenseiter" - Themen, die Kmpfsprt mit persönlichen Gefühlen und aktuellen politischen Verhältnissen in Verbindung bringen, wie etwa im Song "Schwarz".

Karten für die Tour gibt es ab sofort bei Eventim.

VISIONS empfiehlt:

Kmpfsprt

12.10. Bremen - Tower

13.10. Koblenz - Circus Maximus

16.10. Wiesbaden - Schlachthof

17.10. Dortmund - FZW

18.10. Hamburg - Hafenklang

19.10. Berlin - Privatclub

25.10. München - Sunny Red

26.10. Nürnberg - Club Stereo

27.10. Wien - Arena Wien

02.11. Stuttgart - Keller Klub

04.11. Hannover - Lux Hannover

24.11. Köln - Gebäude 9

Live: Kmpfsprt

06.10. Neunkirchen - Punk For Help

03.11. Osnabrück - Salz Fest

09.11. Jena - Monkey Mosh