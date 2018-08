Coheed And Cambria zeigen Visualizer-Video zu "The Gutter"

Foto: Screenshot Youtube

Das Video zu "The Gutter", dem neuen Track von Coheed And Cambria, ist ein düsteres Science-Fiction-Schlachtengemälde im animierten Comic-Stil.

Nach "The Dark Sentencer" und "Unheavenly Creatures" ist "The Gutter" bereits das dritte Stück des neuen Coheed And Cambria-Albums "Vaxis - Act I: The Unheavenly Creatures", das am 5. Oktober via Roadrunner erscheinen soll.

Ähnlich wie "The Dark Sentencer" ist auch "The Gutter" eine Art animiertes Comic, wobei es weit weniger statisch ist als das Vorgängervideo. In partiell animierten Bildern sehen wir allerhand Charaktere aus der von Sänger und Gitarrist Claudio Sanchez neu zusammengesponnenen SciFi-Story. Es gibt Krieger, Mutanten und Aliens im Kampf gegeneinander, in brennenden Raumschiffen und mächtigen Raumstationen. Dazu wird der Text des Songs eingeblendet.

Video: Coheed And Cambria - "The Gutter"