Joyce Manor stellen Video zu "Think I'm Still In Love With You" vor

Die Emo-Pop-Punks Joyce Manor haben für "Think I'm Still In Love With You" ein Video anfertigen lassen. Es ist der zweite Song des neuen Albums "Million Dollars To Kill Me", den die Band vorab vorstellt.

Vor einem Monat erschien bereits das Video zum Titeltrack vom Album "Million Dollars To Kill Me", das am 21. September über Epitaph erscheinen wird.

Mit dem romantischen Emo-Pop-Stück "Think I'm Still In Love With You" haben Joyce Manor nun einen weiteren Song der Platte mit einem Video inszeniert - und was für einem. Im Michel-Gondry-Stil sehen wir Sänger Barry Johnson und die Schauspielerin Andreina Byrne als Liebespaar, das sich durch allerhand Scheidepunkt-Szenen ihrer Beziehung hangelt. Das ist meist bittersüß und gleicht oft einem skurrilen Alptraum.

Video: Joyce Manor - "Think I'm Still In Love With You"