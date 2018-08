Donots spielen "Geschichten vom Boden" bei Off The Road Sessions

Foto: Stephan Kunze / Off The Road Studios

Die Donots waren zu Gast bei den Off The Road Sessions in Leipzig und haben dort ihren Song "Geschichten vom Boden" in gemütlicher Wohnzimmer-Atmosphäre gespielt. Nicht aber, ohne vorher einen bösen Roast von Ansager Axel Thielmann über sich ergehen zu lassen.

"Sie sind nicht so cool wie die Beatsteaks, nicht so tätowiert wie Jennifer Ostrock [sic] und noch ungefährlicher als Die Toten Hosen", liest Thielmann mit vergnüglichem Blick in die Kamera. "Die Donots sind der Kumpel, den man beim Nazivermöbeln zur Verstärkung ruft, und der dann versucht, die Glatzen so lange mit Konfetti zu bewerfen, bis sie bluten."

Wer sich von dem süffisant im Sessel versinkenden Herrn nicht sein "Gutmenschentum unterdrücken" lässt, bekommt danach eine schwitzige Live-Performance von "Geschichten vom Boden" geboten. Die Donots lassen sich von dem abfälligen Gedisse nämlich nicht beirren. Der Song stammt von ihrem aktuellen Album "Lauter als Bomben", das Anfang des Jahres erschienen war.

Nach noch einigen anstehenden Festivalterminen bekommt ihr spätestens ab November wieder viele Gelegenheiten dazu, die Punkrocker aus Ibbenbüren außerhalb des Off-The-Road-Wohnzimmers live zu erleben, denn dann führen sie ihre Tour zum Album fort. Tickets bekommt ihr bei Eventim. Wie es bei den Donots auf Tour zugeht, ließen sie in einer kürzlich veröffentlichten Tourdokumentation durchblicken.

Video: Donots - "Geschichten vom Boden" (Off The Road Sessions)

Live: Donots

17.08. Bonn - Green Juice Festival

25.08. Schweinfurt - Stadtbahnhof

27.08. Bochum - Zeltfestival Ruhr

01.09. Malsch - Rock im Wald

17.11. Anröchte - 40 Jahre JZI

27.11. Magdeburg - Factory

28.11. Jena - Kassablanca

29.11. Kaiserslautern - Kammgarn

30.11. Augsburg - Kantine

01.12. Schladming - Ski Opening

15.12. Münster - Halle Münsterland 22.01. Stuttgart - LKA Longhorn

23.01. Nürnberg - Z-Bau

24.01. Leipzig - Werk 2

25.01. Bremen - Aladin (verlegt vom 27.01.)

26.01. Heidelberg - Halle 02 25.04. Hamburg - Mehr! Theater am Großmarkt

26.04. Berlin - Columbiahalle

27.04. Offenbach - Stadthalle