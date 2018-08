VISIONS empfiehlt: Spidergawd kündigen umfangreiche Europatour an

Spidergawd kommen auf Touren: Erst ist Anfang Januar die Heimat Norwegen an der Reihe, im März laufen die Blues-Hardrock-Festspiele im deutschsprachigen Raum - VISIONS präsentiert die Shows.

Spidergawd, das sind Per Borten, Kenneth Kapstad (ehemals Motorpsycho), Rolf Martin Snustad und Hallvard Gaardløs - und eine unbändige Energie, die seit 2014 für vier ratzfatz aufgenommene Alben verantwortlich ist, eins besser als das andere. Zuletzt das programmatisch betitelte "IV", das sich vollends solchen Vorbildern wie Thin Lizzy und Judas Priest hingab, wo vorher noch Psychedelik im Sound verankert war.

Nun also zahlreiche Konzerte im Europa südlich von Skandinavien - 16 davon in Deutschland, Österreich und der Schweiz, präsentiert von VISIONS. Die Geschwindigkeit, mit der die Norweger Alben aufnehmen und die Tourdaten so weit in der Zukunft lassen zumindest auf ein neues Album dieses Jahr oder Anfang 2019 hoffen, zu dem man dann vor der Bühne seinen schwitzenden Leib schüttteln kann. Eintrittskarten für die Shows gibt es ab Donnerstag, den 16. August um 10 Uhr bei Eventim.

VISIONS empfiehlt:

Spidergawd

09.03. Dortmund - FZW

10.03. Bremen - Tower

13.03. Hannover - Lux

14.03. Frankfurt/Main - Nachtleben

15.03. Bielefeld - Forum

16.03. Köln - Luxor

17.03. Karlsruhe - Die Stadtmitte

20.03. CH-Winterthur - Gaswerk

21.03. AT-Salzburg - Rockhouse

22.03. AT-Wien - Arena

23.03. München - Strom

26.03. Nürnberg - Hirsch

27.03. Leipzig - UT Connewitz

28.03. Hamburg - Knust

29.03. Dresden - Beatpol

30.03. Berlin - Musik & Frieden