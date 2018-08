Saves The Day zeigen Lyric-Video zu "Rendezvous" von neuem Album "9"

Die Emocore-Pioniere Saves The Day haben ihr neuntes Album "9" fertig und stellen davon den Song "Rendezvous" sowie die Tracklist vor.

Satt kracht "Rendezvous" los, bis sich Gitarren und Schlagzeug zurücknehmen, um der unverkennbaren Jungsstimme von Chris Conley Platz zu machen: Saves The Day sind fünf Jahre nach ihrem letzten nach der Band benannten Album mit einem neuen Song zurück.

Der wird Teil ihres neuen Albums "9" sein, das am 26. Oktober über die Labels Equal Vision und Rude erscheint - und das neun Songs enthalten wird, die am Stück die Geschichte der Band aus der Perspektive ihres Gründers Conley erzählt.

Der sagt: "Das Album erzählt die Geschichte von Saves The Day und meine persönliche Reise durchs Leben, das sich entfaltete, als meine Beziehung zur Musik sich weiterentwickelte. Beim [Song] 'Rendezvous' angekommen, bin ich durch all das Reflektieren und die Entwicklung gegangen und an einem Ort angekommen, an dem ich so dankbar und zufrieden bin und das Leben lebe, das ich leben will. Ich war ja nur ein Kind, das Glück hatte - und aus dem ich diesen fantastischen Traum machte. Und der geht immer noch weiter."

Die Band hat in den letzten zwei Dekaden allerhand Bandmitglieder ausgetauscht. Das aktuelle Line-up ist das bisher konsistenteste - bestehend aus Gitarrist Arun Bali, Bassist Rodrigo Palma und Schlagzeuger Dennis Wilson. Bali hat die Platte auch mit der Band zusammen produziert, gemixt und engineert.

Video: Saves The Day - "Rendezvous"

Tracklisting: Saves The Day - "9"

01. "Saves The Day"

02. "Suzuki"

03. "Side By Side"

04. "Kerouac & Cassady"

05. "It's Such A Beautiful Rose"

06. "Rose"

07. "1997"

08. "Rendezvous"

09. "29"