Fidlar zeigen Video zu neuem Song "Are You High?"

Die kalifornischen Grunge-Punks Fidlar haben mit "Are You High?" per Video einen neuen Song ins Netz gestellt, bevor sie auf ausgedehnte US-Tour aufbrechen.

Hinter den Titel "Are You High?" haben Fidlar ein "(ft. The 90s)" gepackt - und es kann nur ein ironisches Zugeständnis an den eigenen Sound sein, denn: Das Stück wildert wüst im Jahrzehnt des Grunge - und erinnert nicht selten an Nirvana.

Nicht zum ersten Mal verarbeitet Hauptsänger und Gitarrist Zac Carper (jetzt mit schulterlangen Haaren) im Text das Nehmen oder auch Nicht-mehr-Nehmen von Drogen, um festzuhalten: "It's my life/ To throw away".

Das Video zeigt die Bands vor tobenden Konzertsälen und großem Festivalpublikum. Zu Anfang sehen wir die Musiker, wie sie selbst die statischen Kameras justieren, danach rasten alle aus.

Es ist also ein perfekter Appetizer für die ausgiebige Nordamerika-Tour, die Fidlar ab dem 7. September in Angriff nehmen - und die erst am 3. November endet.

Supportet werden sie von der zwischen dem Grunge von Hole und atmosphärischem Shoegaze pendelnden Dilly Dally aus Toronto, die ihr neues Album "Heaven" am 14. September veröffentlichen. Bei den September-Daten außerdem mit dabei sind Nobro aus Montreal - die ihrem Namen als All-Girl-Band alle Ehre machen und grungigen Riot-Grrrl-Punk spielen. Bei den Oktober- und November-Daten kommen The Side Eyes mit, die herrlich grungigen Garage-Punk spielen, angeführt von Sängerin Astrid McDonald.

Wann ein neues Album von Fidlar erscheint, ist immer noch nicht bekannt. "Are You High?" ist neben "Alcohol" jedenfalls der zweite neue Song der Band aus Los Angeles. Das immer noch aktuelle Album "Too" erschien 2015.

Video: Fidlar - "Are You High? (ft. The 90s)