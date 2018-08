VISIONS empfiehlt: Fucked Up kommen auf Tour

Erst kürzlich haben Fucked Up ihr neues Album "Dose Your Dreams" und eine US-Tour angekündigt, nun stehen auch offiziell Konzerte in Deutschland auf dem Kalender - präsentiert von VISIONS.

Fucked Up sind nicht einfach zu kategorisieren. Der schwelende Hardcore ihrer neusten Single "Raise Your Voice Joyce" etwa verwandelt sich nach der Hälfte in den Track "Two I's Closed" - eine Studie in Keyboardflächen und Harmoniegesang. Auf "Dose Your Dreams" werden die Songs weit auseinander liegen, man kann also eine abwechslungsreiche Hörerfahrung hoffen.

Nachdem das Album am 5. Oktober erschienen sein wird, geht es für die Band aus Toronto auf umfangreiche US-Tour, aber Ende Januar 2019 ist dann auch Europa an der Reihe. VISIONS präsentiert mit großer Vorfreude die drei Shows in Köln, Berlin und Hamburg. Der Vorverkauf startet diesen Mittwoch (15.8.) um 11 Uhr bei Eventim.

VISIONS empfiehlt:

Fucked Up

28.01. Köln - MTC

29.01. Berlin - Cassiopeia

30.01. Hamburg - Molotow