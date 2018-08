Alice In Chains streamen neuen Song "Never Fade"

In zwei Wochen erscheint das neue Alice In Chains-Album "Rainier Fog". Die Grunge-Grandseigneurs biegen mit dem Riffrocker "Never Fade" auf die Zielgerade ein.

Straight nach vorne klopft das No-Bullshit-Schlagzeug von Sean Kinney, während Jerry Cantrell eines seiner groovig-infektiösen Riffs spielt. Kein Frage: "Never Fade" fährt von allen bisherigen neuen Songs am meisten in die Glieder. Im Mai hatten Alice In Chans die erste Single "The One You Know" präsentiert, später folgte "So Far Under".

Das dazugehörige Album "Rainier Fog" erscheint am 24. August bei BMG und wurde von Nick Raskulinecz (Deftones, Foo Fighters) produziert, den Mix besorgte Joe Barresi (Queens Of The Stone Age, Tool). Wer zur Zeit der Veröffentlichung in Seattle weilt, kann außerdem ein spezielles "Pop-up & Retrospective"-Event zu "Rainier Fog" im Club The Crocodile besuchen.

Zuletzt hatte Cantrell noch den Song "Setting Sun" zum Soundtrack der Comic-Reihe "Dark Nights: Metal" beigesteuert.

Stream: Alice In Chains - "Never Fade"

Tweet: Alice In Chains kündigen "Pop-up & Retrospective" an