Open Flair Festival: Besucht uns an unserem VISIONS-Stand vor Ort!

Foto: Frank Meiner

Am kommenden Wochenende findet in Eschwege das Open Flair Festival statt. Auch VISIONS ist wieder mit einem Stand auf dem Festivalgeände zu finden. Wir freuen uns auf tolle Musik, Gespräche mit euch und bieten besondere Abo-Aktionen und Autogrammstunden mit ausgewählten Künstlern an.

Das Open Flair Festival ist jedes Jahr eines unserer Festivalhighlights. Das Open Air im schönen hessischen Eschwege versprüht eine familiäre Atmosphäre, obwohl es ziemlich groß ist: Über 20.000 Besucher tummeln sich auf dem weitläufigen Festivalgelände, das sich in mehreren Abschnitten über den ganzen Norden der Stadt verteilt. Im Zentrum des Festivals liegt die große RADIO BOB! Bühne direkt gegenüber der etwas kleineren Freibühne, die abwechselnd nonstop bespielt werden. Ein paar Gehminuten weiter und in unmittelbarer Nähe zum Campinggelände liegt die große Seebühne am Werratalsee, in dem Besucher auch baden gehen können. Dazwischen tummeln sich zahlreiche Stände mit Bier, Streetfood, Kleinkunst- und Straßenmusik-Auftritten und weiteren tollen Aktionen aus dem Rahmenprogramm.

Offiziell ging es schon gestern los, unter anderem mit The Menzingers auf der Seebühne, heute geht es schon weiter mit Bands wie Gurr, Blackout Problems und den Mad Caddies am Abend. So richtig startet das Programm dann am morgigen Freitag durch: Am Wochenende erwarten euch Weltgrößen wie Bad Religion, Editors und Graveyard, die Festival-Helden Kraftklub, Feine Sahne Fischfilet und die Beatsteaks sind auch dabei. Dazu kommen viele Newcomer wie Swmrs und Creeper. Außerdem holt die Antilopen Gang ihren ausgefallenen Auftritt aus dem vergangenen Jahr ab: Panik Panzer hatte sich am Vortag beim ausgelassenen Feiern auf dem Festival den Arm gebrochen. Das komplette Line-up findet ihr übersichtlich aufgelistet auf der Festivalwebseite.

Ihr findet uns ab Freitag an unserem Stand direkt neben der Hauptbühne. Bei uns bekommt ihr aktuelle VISIONS-Ausgaben und Leseexemplare unserer Schwestermagazine MINT und Festivalplaner. Am Stand habt ihr exklusiv die Möglichkeit, ein kostenloses Probeabo abzuschließen, das wir nur auf Festivals anbieten. Und Festival-Turnbeutel mit vielen praktischen Goodies könnt ihr auch zum kleinen Preis erwerben.

Außerdem finden an unserem Stand täglich Autogrammstunden und Meet-&-Greets mit verschiedenen Festivalacts statt. Unter anderem kommen Drangsal, In Flames und Hot Water Music in unser Zelt und nehmen sich etwas Zeit für euch. Auch die Gimbweiler-Punks Pascow sind dabei, sie wollen mit euch vor ihrem Auftritt am Freitagabend aber lieber "Bonbons & Bier" genießen - seid gespannt. Den genauen Plan für das Wochenende veröffentlichen wir unter anderem hier.

Noch direkter bekommt ihr ihn aber, indem ihr uns in den sozialen Netzwerken folgt. Dort werden wir euch rund um die Uhr auf dem Laufenden halten und live mit Bildern, Videos und anderen Beiträgen vom Festival versorgen. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter und Instagram.

Alles Weitere rund um das Open Flair erfahrt ihr auf der offiziellen Homepage. Die ist inzwischen auch für Mobilgeräte optimiert, weshalb ihr die früher verfügbare Festival-App nicht mehr braucht. In der Programmübersicht könnt ihr eure Lieblingsacts markieren und im Überblick behalten, was ihr wo sehen müsst.

Autogrammstunden:

Freitag

14:00 Schrottgrenze

15:00 Northlane

16:00 Bonbons & Bier mit Pascow

17:00 In Flames

19:00 The Picturebooks

Samstag:

15:15 Montreal

16:00 Hot Water Music

17:00 Dÿse

19:00 Drangsal

Sonntag:

15:00 Creeper

16:00 Kmpfsprt

17:00 Graveyard

Video: Open Flair Festival 2018 Trailer

Open Flair Festival

08.-12.08. Eschwege - Innenstadt