Alkaline Trio streamen Titeltrack von neuem Album "Is This Thing Cursed?"

Foto: Screenshot Youtube

Ein tiefroter Farbfilter über hypnotischen Visuals bestimmt die Szenerie im Lyric-Video zu "Is This Thing Cursed?", dem titelgebenden Song des neuen Alkaline Trio-Albums.

Das ist eine Premiere: Nie zuvor startete ein Alkaline Trio-Album mit einem Song von Bassist Dan Andriano. Vom Umgang mit Depressionen soll der Song handeln, und wenn Gitarrist und Sänger Matt Skiba im Refrain einsteigt und in der zweiten Strophe die Einsätze wechseln, geht man automatisch mit - ein Stück, das zu Andrianos Einschätzung zum neuen Album passt: "Es fühlt sich wirklich so an, als hätten wir eine Platte gemacht, die den Oldschool-Fans gefällt."

"Is This Thing Cursed?" ist das bereits zehnte Album der Emopunkrocker und erscheint am 31. August bei Epitaph. Zuletzt hatten Skiba, Andriano und Schlagzeuger Derek Grant die Single "Blackbird" präsentiert. Das bislang letzte Album "My Shame Is True" war 2013 erschienen.

Lyric-Video: Alkaline Trio - "Is This Thing Cursed?"