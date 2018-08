The Joy Formidable zeigen trippiges Video zu "The Wrong Side"

Foto: Screenshot Youtube

Tausend bunte Türen tun sich auf im Video zu "The Wrong Side", der zweiten Single aus dem kommenden The Joy Formidable-Album "Aaarth".

Ohne klare Anzeichen für Raum, Zeit oder Schwerkraft werden The Joy Formidable im Video durch psychedelische Welten gezogen. So wie der Alternative-Song im Laufe der dreieinhalb Minuten immer verrückter wird, drehen die Visuals nach einem vergleichsweise monochromen Beginn ab der zweiten Hälfte am Glücksrad der Farbsättigung.

Die Verbildlichung von "The Wrong Side" stellt die zweite Zusammenarbeit zwischen The Joy Formidable und der Produktionsfirma TRLLM dar. "Sie haben keine Angst, es bizarr zu machen", so die Band. "Der Text des Songs ist eine Collage aus Erinnerungen und Schnipseln einer bestimmten Zeit, das haben sie mit dem Albumartwork verbunden und diese experimentelle Traumsequenz geschaffen."

"Aaarth erscheint am 28. September bei Hassle und kann als farbenfrohe Deluxe-Box bereits vorbestellt werden. The Joy Formidable spielen dieses Jahr bislang nur ein Konzert: am 20. August im Kölner Blue Shell. VISIONS verlost 3x2 Tickets für die Show - wer kein Glück hat, wird bei Eventim fündig.

Zuletzt hatten Ritzy Bryan, Rhydian Dafydd Davies und Matthew Thomas aus dem Album die Single "Dance Of The Lotus" präsentiert und "The Wrong Side" als Audio-Stream veröffentlicht.

Video: The Joy Formidable - "The Wrong Side"

Live: The Joy Formidable

18.08. Köln - Blue Shell