Suicidal Tendencies streamen "neue alte" Single "F.U.B.A.R."

Die Hardcore-Legenden Suicidal Tendencies haben die erste Single aus ihrem kommenden Album "STill Cyco Punk After All These Years" präsentiert. Wie fast die gesamte Platte interpretiert "F.U.B.A.R." altes Solomaterial von Frontmann Mike Muir neu.

Seit Details über das neue Suicidal Tendencies-Album an die Öffentlichkeit gelangten, ist klar, dass wie bei "Still Cyco After All These Years" von 1993 (eine neue Version des Suicidal-Debütalbums) eine Neueinspielung ansteht. Diesmal ist das Album "Lost My Brain (Once Again)" von 1995 dran, das Muir als Cyco Miko aufgenommen hatte. In einem Statement sprach er darüber, dass er damals eher einen Punk-Vibe im Sinn hatte, aber nun denkt, dass das Material "nicht nur ein ST-Album sein könnte, sondern sein sollte."

"STill Cyco Punk After All These Years" (ja, so schreiben sie es wirklich) erscheint am 7. September bei Suicidal Records. Zuvor war bekannt geworden, dass Ben Weinman (ehemals The Dillinger Espace Plan) den überraschend ausgestiegenen Gitarristen Jeff Pogan auf Tour ersetzen werde. Die aktuelle Suicidal-EP "Get Your Fight On!" war im März erschienen, das bislang letzte Album "World Gone Mad" 2016.

Suicidal Tendencies - "F.U.B.A.R."

Cyco Miko - "F.U.B.A.R."