All Them Witches kündigen neues Album "ATW" an, streamen ersten Song "Fishbelly 86 Onions"

Die Psych-Blues-Jam-Band All Them Witches hat ihr fünftes Album fertig. Es soll Ende September erscheinen. Einen ersten Song gibt es bereits im Stream.

Bei ihrem Auftritt auf dem Maifeld Derby kündigten es All Them Witches bereits an: Sie haben ein neues Album, und es wird später im Jahr erscheinen. Danach spielten sie "Fishbelly 86 Onions" - der sich jetzt als Opener der neuen Platte herausstellt.

Diese wird "ATW" heißen und acht Songs enthalten, von denen der kürzeste 4:35, der längste 10:45 Minuten lang ist. Das Album erscheint wie drei der vier Vorgänger über das Label New West Records (via Pias) am 28. September.

Die Band hat das Album circa 20 Meilen außerhalb ihrer Heimat Nashville in einer verlassenen Hütte in Kingston Springs aufgenommen - und zwar in Eigenregie unter der Ägide von Gitarrist Ben McLeod. Gemixt hat es Rob Schnapf (Beck, Elliott Smith, Kurt Vile).

Zu hören gibt es im Stream via Visualizer bereits den sechsminütigen Opener, einen stürmischen Jam zwischen Heavy-Blues und Garage Rock mit psychedelischen Orgeltexturen.

Zuletzt erschien die Outtakes-EP "Lost And Found" im Februar, das Vorgängeralbum "Sleeping Through The War" erschien im Februar 2017.

Stream: All Them Witches - "Fishbelly 86 Onions"

Cover & Tracklist: All Them Witches - "ATW"

01. "Fishbelly 86 Onions"

02. "Workhorse"

03. "1st Vs. 2nd"

04. "Half-Tongue"

05. "Diamond"

06. "Harvest Feast"

07. "HTJC"

08. "Rob's Dream"