Glassjaw sagen Deutschlandtour ab

Die Post-Hardcore-Band Glassjaw hat kurzfristig ihre Deutschlandtour abgesagt. Alle drei von VISIONS präsentierten Termine fallen aus.

"Liebes Deutschland, wegen unerwarteter Umstände müssen wir unsere kommenden Shows in Berlin, Köln und Hamburg absagen", schreiben Glassjaw in einem offiziellen Statement. "Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern für eure fortlaufende Unterstützung. Sorry, wir werden bald wiederkommen."

Weitere Details nannten sie nicht. Die Shows hätten am 14., 15. und 16. August stattfinden sollen. Tickets kann man bei den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgeben.

Kurzfristige Konzertabsagen sind bei der Band aus New York leider keine Seltenheit. Offizielle Begründungen dafür gibt es nicht immer, allerdings ist bekannt, dass Sänger Daryl Palumbo an der chronischen Erkrankung Morbus Crohn leidet, die ihn ohne Vorwarnung für lange Zeit außer Gefecht setzen kann. In unserer Story zur Band in VISIONS 299 erzählte er uns allerdings, dass er den Umgang mit der Krankheit inzwischen viel besser im Griff habe.

Glassjaw hatten sich Ende 2017 überraschend mit ihrem neuen Album "Material Control" zurückgemeldet, auf das Fans 15 Jahre lang gewartet hatten. Einige der Songs hatten sie zuletzt mit einem Video versehen, darunter "Golgotha" und "Shira"

VISIONS empfiehlt:

Glassjaw

14.08. Berlin - SO36 | abgesagt

15.08. Hamburg - Grünspan | abgesagt

16.08. Köln - Gloria | abgesagt