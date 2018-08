VISIONS empfiehlt: Muncie Girls kommen auf Tour, zeigen neues Video

Foto: Martyna Wisniewska

Muncie Girls bringen ihren Pop-Punk wieder auf die Bühne: Im Oktober sind die drei Briten in Deutschland und Österreich unterwegs. Mit dabei haben sie dann ihr bald erscheinendes zweites Album "Fixed Ideals", aus dem sie heute auch den Song "Locked Up" mit einem charmanten Video vorstellen.

Kaum eine Band formuliert ihre politischen Ansichten so klar und verpackt sie dabei so eingängig wie die Muncie Girls rund um Frontfrau Lande Hekt. Mittanzen, -singen und -fühlen dürfen Fans wieder ab Mitte Oktober: Zehn Konzerte in Deutschland und Österreich stehen dann auf dem Plan. Karten gibt es bei Eventim.

Parallel zur Tourankündigung hat das britische Trio auch noch den neuen Song "Locked Up" veröffentlicht und ihm ein hübsches Video an die Seite gestellt. Der Stop-Motion-Clip visualisiert in einer Art Bastel-Stil die Textzeilen, die eine ganze Reihe moderner Schlechtigkeiten auflisten. Es geht laut Lande Hekt um all jene Dinge im Leben, "die wir nicht nur einfach hinnehmen, sondern sogar feiern sollen. Es ist wirklich deprimierend." Der Text ziele aber auch auf das Gefängnissystem und Klaustrophobie ab. Unten findet ihr das Video.

Nach "Picture Of Health" und "Falling Down" sind damit schon drei Songs des am 31. August erscheinenden zweiten Albums der Band, "Fixed Ideals", bekannt.

"From Caplan To Belsize", das Debüt der Band, war 2016 erschienen.

Video: Muncie Girls - "Locked Up"

VISIONS empfiehlt:

Muncie Girls

19.10. Köln - Autonomes Zentrum

20.10. Fürth - Kunstkeller O27

21.10. Regensburg - Alte Mälzerei

22.10. München - Kafe Marat

23.10. Stuttgart - Juha West

25.10. Hamburg - Astra Stube

26.10. Braunschweig - B 58

27.10. Berlin - Cassiopeia

30.10. Wiener Neustadt - Triebwerk

31.10. Graz - SUb