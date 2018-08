Laura Jane Grace & The Devouring Mothers kündigen Debütalbum an

Against-Me!-Frontfrau Laura Jane Grace hat ein neues Seitenprojekt gegründet. Unter dem Namen Laura Jane Grace And The Devouring Mothers erscheint noch in diesem Jahr ein Debütalbum.

Zusammen mit Against Me!s Schlagzeuger Atom Willard und dem für die Aufnahmen und den Mix verantwortlichen Marc Jacob Hudson hat Laura Jane Grace eine Platte mit dem Seitenprojekt Laura Jane Grace & The Devouring Mothers aufgenommen. Die soll im Herbst über das Label Bloodshot Records veröffentlicht werden.

"Ich bin seit langer Zeit ein Fan von Bloodshot und den Künstlern mit denen sie arbeiten", so Grace. "Während ich das vergangene Jahr damit verbracht habe, eine Platte aufzunehmen, ohne zu wissen, wo ihr Zuhause sein wird, musste ich feststellen, dass die Bloodshot-Büros nur einige Blocks von meinem Apartment weg sind. Ich ging rein und fragte, ob sie mal drüber nachdenken könnten, diesen Songs eine Heimat zu geben. Sie waren cool genug, um sich das anzuhören und mir den Gefallen zu tun. Ich könnte nicht glücklicher sein über die Arbeit, die wir gemeinsam machen werden, um es mit der Welt zu teilen."

Musik gibt es bisher noch nicht zu hören, aber im November geht Grace mit ihrem neuen Projekt auf eine sechs Termine umfassende Mini-Tour durch vier US-Städte.

Ihre neue Platte hatte die Musikerin in der Vergangenheit schon mehrfach angeteasert, dabei allerdings zunächst offen gelassen, ob es ein Album von Against Me! oder ein Soloprojekt sei.

Ob auch der zusammen mit ihrer Tochter geschriebene Song "Park Life Forever" auf der Platte enthalten sein wird, ist unklar.

I recorded an album. It’s a solo album, except that it’s not cause my friends @atomwillardisme & @yaytour did it with me. Laura Jane Grace & the Devouring Mothers. It’s going to come out this fall on @bshq. I’ll tell you more specifics about the album soon, I promise. pic.twitter.com/wFwO1GX1PP