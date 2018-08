Newsflash (Billy Talent, Weltturbojugendtage, Bauhaus u.a.)

Neuigkeiten von Billy Talent, den Weltturbojugendtagen, Bauhaus, Lygo, dem Sziget Festival, Night Demon, Aphex Twin, Woes, Justin Greaves, This Will Destroy You, Sleaford Mods und Behemoth.

+++ Billy Talent werden Die Toten Hosen in Düsseldorf supporten. Die Punkrocker sind bei den beiden bereits ausverkauften Konzerten in der Düsseldorfer Esprit-Arena mit dabei. Für den ersten Abend sind zudem die Rogers gesetzt, am zweiten Abend ihre Düsseldorfer Kollegen Massendefekt. Vorab spielen Billy Talent kommenden Monat zwei Festivalshows in Deutschland und Österreich sowie ein Charity-Konzert in Wiesbaden. Ihr aktuelles Album "Afraid Of Heights" war 2016 erschienen.

Facebook-Post: Die Toten Hosen geben Support-Bands bekannt

Live: Billy Talent

16.08. Wiesbaden - Schlachthof | ausverkauft

17.08. Großpösna - Highfield Festival

18.08. Winterthur - Winterthurer Musikfestwochen

Live: Die Toten Hosen + Billy Talent

12.10. Düsseldorf - ESPRIT Arena | ausverkauft

13.10. Düsseldorf - ESPRIT Arena | ausverkauft

+++ Die schwedischen Garage-Rocker Imperial State Electric haben ihren Auftritt bei den Weltturbojugendtagen 2018 abgesagt. Grund hierfür sei laut eines Statements eine ernsthafte medizinische Notwendigkeit, weil sich Sänger und Gitarrist Tobias Egge einer wichtigen Behandlung unterziehen müsse. Demnach sind auch alle weiteren für die nahe Zukunft geplanten Auftritte vorerst gecancelt. Tickets für die von VISIONS präsentierten Weltturbojugendtage gibt es weiterhin bei Eventim.

Live: Imperial State Electric

01.09. Hamburg - Weltturbojugendtage | abgesagt

31.08.-01.09. Hamburg - Große Freiheit 36

+++ Peter Murphy hat eine Bauhaus-Jubiläumstour angekündigt. Zur Feier des 40 Jahre zurückliegenden Gründung der einflussreichen Dark-Wave-Band wird der Frontmann zusammen mit Gründungsmitglied David J das 1980 erschienene Debüt "In The Flat Field" in voller Länge präsentieren. Komplettiert werde das Set durch weitere Bauhaus-Klassiker. Die Band hatte sich 1978 gegründet und während ihrer Karriere verschiedene Phasen durchlaufen, 2008 lösten sich Bauhaus zuletzt auf. Erst kürzlich hatten sich Murphy und David J wieder für einige Shows zusammengetan. Tickets für die "The Ruby Celebration Tour" durch Deutschland und die Schweiz gibt es bei Eventim.

Live: Peter Murphy gibt Bauhaus-Tourdaten bekannt

Live: Bauhaus

10.11. Frankfurt/Main - Das Bett

12.11. Zürich - Mascotte

23.11. München - Ampere

24.11. Bochum - Christuskirche

27.11. Berlin - Columbia Theater

28.11. Hamburg - Knust

+++ Lygo haben eine Releaseshow für ihr neues Album angekündigt. Am 7. August feiert die Band die Veröffentlichung ihres neuen Albums "Schwerkraft" im Bonner Bla. Als Support haben sie die Nürnberger Punkrocker Akne Kid Joe dabei. Lygo hatten in den vergangenen Monaten bereits die Songs "Nervenbündel und "Festgefahren" veröffentlicht. Nach dem Release von "Schwerkraft" geht es im Oktober auf ausgedehnte Clubtour durch Deutschland. Tickets für die Releaseshow gibt es im Tante-Guerilla-Shop, Karten für die große Tour bei bei Eventim.

Facebook-Post: Lygo kündigen Release-Konzert an

Live: Lygo

03.08. Tossens - Andy ist auf einem Tennisturnier

07.08. Bonn - Bla

25.08. Klein Vahlberg - Ackerfest

31.08. Losheim am See - Rockaway Beach Open Air

12.10. Oberhausen - Druckluft

13.10. Münster - Gleis 22

16.10. Bremen - Tower

18.10. Stuttgart - Juha West

19.10. Nürnberg - Club Stereo

20.10. Trier - Exhaus

21.10. Wiesbaden - Kesselhaus

23.10. Ulm - Club Schilli

24.10. München - Sunny Red

25.10. Dresden - Chemiefabrik

26.10. Berlin - Badehaus Szimpla

27.10. Halle - Reil 78

28.10. Köln - Arttheater

+++ Die Sieben-Tages-Pässe für das Sziget Festival sind fast ausverkauft. Wer das ungarische Festival in seiner kompletten Länge erleben will, hat nur noch kurz die Chance, sich entsprechende Tickets zu sichern. Es gibt zudem weiterhin Tages- und Drei-Tages-Tickets, die Fünf-Tages-Karten sind bereits ausverkauft. Wer kein passendes Ticket mehr bekommen hat oder wem der Weg zu weit ist, kann ausgewählte Konzerte außerdem live bei Arte Concert mitverfolgen. Die Mitschnitte stehen nach dem Festival 30 Tage lang kostenlos im Internet zum Streaming bereit. Zum diesjährigen Line-up zählen unter anderem Kettcar, Liam Gallagher und die Arctic Monkeys. Tickets für das Festival gibt es über die offizielle Webseite.

Live: Sziget Festival

08.-15.08. Budapest - Obudai-Donauinsel

+++ Night Demon haben eine Live-Version ihres Songs "Screams In The Night" veröffentlicht. Die rasenden, feurigen Instrumente übertonen das Publikum, das sich erst zum Schluss mit Jubel gegen den schnellen Heavy Metal durchsetzt. Der Track ist Teil des neuen Doppelalbums "Live Darkness", das Live-Versionen zahlreicher Night-Demon-Tracks enthält und am 10. August via SPV/Steamhammer erscheint. Von den Live-Qualitäten können sich Fans in den kommenden Monaten auf einer Hand voll Festivals sowie im Club überzeugen. Mit dabei haben Night Demon unter anderem ihr aktuelles Studioalbum "Darkness Remains", das im April vergangenen Jahres erschienen war. Tickets für die Headline-Shows der US-Amerikaner gibt es bei Eventim.

Stream: Night Demon - "Screams In The Night" (live)

Cover & Tracklist: Night Demon - "Live Darkness"

Disk 1:

01. "Welcome To The Night"

02. "Full Speed Ahead"

03. "Ritual"

04. "Curse Of The Damned"

05. "Dawn Rider"

06. "Save Me Now"

07. "Hallowed Ground"

08. "Maiden Hell"

09. "Mastermind"

10. "On Your Own"

11. "Life On The Run"

Disk 2:

01. "The Howling Man"

02. "Black Widow"

03. "Ancient Evil"

04. "Satan"

05. "Evil Like A Knife"

06. "Stranger In The Room"

07. "Screams In The Night"

08. "Flight Of The Manticore"

09. "The Chalice"

10. "Darkness Remains"

11. "Heavy Metal Heat"

12. "Night Demon"

Live: Night Demon

01.08. Osnabrück - Bastard Club

04.08. Wacken - Wacken Open Air

01.09. Markneukirchen - Reeveland Festival

07.09. Lünen - Lükaz

08.09. Andernach - Iron Hammer Festival

22.09. Schrobenhausen - Metal im Wald Festival

02.11. Weissenhäuser Strand - Metal Hammer Paradise

+++ Weitere mysteriöse Logos von Aphex Twin sind nun in Italien aufgetaucht. In Turin wurde mindestens eine Grafik gesichtet, die aussieht, als würde das Logo des Elektrokünstlers in einem Rolltor verschwinden. Aphex Twin wird dort im November auf dem Club To Club Festival auftreten. Vor wenigen Tagen waren in London Grafiken mit einem ähnlichen Design aufgetaucht. In der Vergangenheit hatte Aphex Twin seine Alben öfter mit kreativen Kampagnen angeteasert: Vor dem Release seiner noch aktuellen Platte "Syro" war ein Prallluftschiff mit seinem Logo über London gesichtet worden.

Foto: Neues Logo von Aphex Twin in Turin

+++ Woes haben den Song "Over It" samt Video veröffentlicht. Dieses zeigt eine in Neonlicht getränkte Performance der Pop-Punk-Band. Der Song entstammt der EP "Self Help", die am 4. Mai erschienen war. Mit dem Video zu "Over It" sind nun alle drei Tracks der Platte mit Visuals ausgestattet: Der Clip zu "Real World" hatte eine aneinander gefesselte Band gezeigt, und "High On You" war mit einer Collage aus Live-Aufnahmen begleitet worden. Die Band hat außerdem eine Reihe von Konzerten als Support von State Champs angekündigt. Tickets gibt es bei Eventim.

Video: Woes - "Over It"

Live: State Champs + Woes

05.11. Hamburg - Knust

06.11. Berlin - Bi Nuu

08.11. München - Feierwerk

09.11. Frankfurt/Main - Das Bett

10.11. Bochum - Zeche

+++ Multiinstrumentalist und Crippled Black Phoenix-Kopf Justin Greaves hat eine Reihe von Demos aus frühen Tagen veröffentlicht. Darunter befinden sich Skizzen für Crippled-Black-Phoenix-Songs, Filmsoundtracks, aber auch einige gänzlich unveröffentlichte Stücke. Die Demos reichen von 2004 bis 2011. Greaves sagte in einem Statement, dies sei nur für eingefleischte Fans, er würde das Material aufgrund der seiner Meinung nach minderen Qualität nur "mit Vorbehalt" in die Welt hinaus lassen. Dennoch kündigte er eine baldige Fortsetzung an. Mit Crippled Black Phoenix veröffentlicht er am 14. Dezember deren nächstes Album "Great Escape". Seit Kurzem streamen sie daraus den Song "To You I Give".

Stream: Justin Greaves - "Man Confused - CBP Demos Vol. 1"

Man Confused - CBP Demos Vol 1 by Justin Greaves

Facebook-Post: Statement von Justin Greaves

+++ Die Post-Rock-Band This Will Destroy You hat den neuen Song "Escape Angle" veröffentlicht. Der baut auf pulsierenden, ruhigen Synthesizern auf, die sich immer mehr übereinander schichten und gegen Ende eine Welle aus fremdartigen Klängen ergeben. Laut der Band wurde der Track als Teil eines nicht veröffentlichten SciFi-Films geschrieben. Den Stream findet ihr auf der Seite von CVLTNation. Das Stück erscheint auf dem Compilation-Album "It Came From The Abyss Vol. 1". Auf diesem befinden sich ein Cover von Power Trip, ein seltener Song von Intergrity, und viele weitere, zum Teil unveröffentlichte Tracks, unter anderem von The Dillinger Escape Plan und Grave Pleasures. Es erscheint am 10. August.

+++ Sleaford Mods haben den neuen Song "Stick In A Five And Go" veröffentlicht und eine neue EP angekündigt. Der Track bietet den klassischen Sound des Elektropunk-Duos: Über ein reduziertes, basslastiges Beat-Instrumental legt Sänger Jason Williamson seinen markanten, betont britischen Spoken Word-Gesang, in dem er über die Widrigkeiten des englischen Stadtlebens erzählt. Ein ausgedehnter Break im Mittelteil sorgt mit eigentümlichem Humor für einige Lacher. Die EP "Sleaford Mods" erscheint am 14. September und beinhaltet fünf neue Songs. Die aktuelle Platte der Sleaford Mods heißt "English Tapas" und war im März 2017 erschienen.

Stream: Sleaford Mods - "Stick In A Five And Go"

+++ Behemoth haben das kreative Teasern auf die nächste Stufe gehoben: Um ihren neuen Song zu hören, muss man ein Gebet sprechen - über das Mikro direkt in den Computer. Es muss tatsächlich das auf der Seite stehende Gebet sein: Schwingt man andere Reden oder redet Kauderwelsch, kommt man nicht durch - wir haben es probiert. Ganz christlich ist das Gebet nicht, streng gläubige Fans und Klosterschüler sollten die privaten Kammern also besser verschließen, bevor sie den neuen Behemoth-Song durchs Gebetshaus schallen lassen.