VISIONS empfiehlt: Steven Wilson kündigt zweiten Teil seiner "To The Bone"-Tour an

Die Maschine Steven Wilson läuft auf Hochtouren: Nach dem Abschluss seiner Festival-Termine und einer ausgiebigen Tour durch Kanada und die USA widmet sich der ruhelose Prog-Erneuerer im neuen Jahr wieder Europa - präsentiert von VISIONS.

Steven Wilson hat tatsächlich alle Hände voll zu tun. Vor nicht einmal zwei Wochen kam seine "To The Bone"-Tour im Festival-Stadium zum Ende ihrer ersten Hälfte. Die hat rund ein Jahr gedauert und führte um die halbe Welt - trotzdem soll es im Herbst und Winter weitergehen. Dieses Jahr beglückt der ehemalige Porcupine Tree-Chef noch Nordamerika, im Februar ist dann aber wieder Mitteleuropa an der Reihe.

Bestätigt sind sieben Shows in Luxemburg, München, Berlin, Wien, Zürich, Bochum und Hamburg - und VISIONS präsentiert alle. Ein exklusiver Eventim-Pre-Sale beginnt am 3. August um 10 Uhr, drei Tage später zur gleichen Uhrzeit läuft der reguläre Vorverkauf an.

Zuletzt hatte Wilson einen Radiomitschnitt eines Konzerts in Essen beim Deutschlandfunk zur Verfügung gestellt und über die möglichen Einflüsse auf den Nachfolger von "To The Bone" gesprochen. Ein Live-Package zu seinen diesjährigen Auftritten in der renommierten Londoner Royal Albert Hall ist ebenfalls in Planung.

VISIONS empfiehlt:

Steven Wilson

31.01. LUX-Esch/Alzette - Rockhal

04.02. München - Philharmonie

05.02. Berlin - Tempodrom

11.02. AT-Wien - Museumsquartier

15.02. CH-Zürich - Volkshaus

16.02. Bochum - RuhrCongress

20.02. Hamburg - Mehr! Theater am Großmarkt