John Garcia & The Band Of Gold veröffentlichen neues Album im Herbst

John Garcia & The Band Of Gold werden im Herbst eine neue Platte veröffentlichen. Das verbreitete Desert-Veteran Chris Goss über eine Fan-Seite - und der sollte es als Produzent der Platte wissen.

John Garcia & The Band Of Gold hatten kürzlich ihre für Herbst geplante Europa-Tour verschoben, um genug Zeit für die Arbeit am neuen Album zu haben. Garcia hatte schon damals in seinem Statement gesagt, die Platte solle noch im Herbst erscheinen.

Das hat nun ein alter Bekannter von Garcia bekräftigt: Chris Goss, Frontmann der Desert-Rock-Veteranen Masters Of Reality und gefragter Produzent der Szene, bestätigte nicht nur den Herbst als Erscheinungszeitraum - er verriet gegenüber einer Fan-Seite auch, dass die Platte von Garcia und seinen Mitstreitern nun fertig sei und noch gemastert werde und dass er als Produzent beteiligt gewesen sei.

Mit dem neuen Album werden Garcia und seine Band Of Gold dann 2019 in Europa touren, begleitet von den kanadischen Riff-Rock-Metallern Dead Quiet. Tickets gibt es bei Eventim.

Der ehemalige Kyuss-Frontmann Garcia hatte Anfang 2017 sein aktuelles Soloalbum "The Coyote Who Spoke In Tongues" veröffentlicht.

Facebook-Post: Chriss Goss produziert neues John-Garcia-Album

VISIONS empfiehlt:

John Garcia

31.01. München - Backstage

05.02. Nürnberg - Hirsch

07.02. Jena - F-Haus

08.02. Berlin - SO 36

16.02. Hamburg - Grünspan

17.02. Köln - Helios37

20.02. Aschaffenburg - Colos Saal

21.02. Essen - Turock