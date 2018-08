Caliban kommen im Dezember auf Europa-Tour

Auf der Tour werden Caliban, die Metalcore-Veteranen aus dem Ruhrpott, ausgiebig in Deutschland Station machen, supportet von Lionheart.

Anfang April veröffentlich die schier nie pausierenden Caliban ihr bereits elftes Album seit 1999. Auf "Elements" finden sich ganz bewusst Elemente aller Caliban-Phasen, es ist also ein Blick zurück und nach vorne gleichermaßen.

Mit dem Album kommt die einst in Hattingen bei Bochum gegründete Metalcore-Band im Dezember noch mal ausgiebig auf Europa-Tour, wobei sie vor allem den deutschsprachigen Raum beackern.

Im Schlepptau haben sie Lionheart. Die Nordkalifornier spielen ebenfalls Metalcore und haben mit "Welcome To The Westcoast II" letztes Jahr ihr fünftes Album veröffentlicht.

Am 16. Dezember in Karlsruhe ist das Band-Gespann übrigens Teil des von Impericon präsentierten Knock Down Festivals in der Schwarzwaldhalle. Tickets dafür gibt es bei Eventim - und für die restlichen Tourdaten natürlich auch.

Live: Caliban + Lionheart

04.12. Nürnberg - Hirsch

05.12. Wien - Arena Wien

06.12. München - Backstage

07.12. Pratteln - Z7 Konzertfabrik

13.12. Berlin - Columbia Theater

14.12. Leipzig - Conne Island

15.12. Münster - Skaters Palace

16.12. Karlsruhe - Schwarzwaldhalle

20.12. Salzburg - Rockhouse

21.12. Köln - Live Music Hall

22.12. Hamburg - Markthalle