VISIONS Premiere: Indierocker Doe kündigen zweites Album mit neuem Song "Heated" an

Foto: Andrew Northrop

Das Londoner Trio Doe hat sein neues Album "Grow Into It" angekündigt und stellt bei uns die erste Single "Heated" vor. Entgegen des Titels klingt sie nach ganz entspanntem, kühlem Indierock und ist ein ausgesprochen eingängiger Vorbote.

In völliger Pavement-Gelassenheit spielen Doe auf "Heated" mit wechselhafter Dynamik: Die Strophe kommt ganz entspannt, im Refrain lassen es die Indierocker lauter krachen. Ihr Stil erinnert stark an die aktuellen Breeders, auch wegen der stimmlichen Ähnlichkeit, die Gitarristin Nicola Leel mit den Vorbildern hat.

In dem knallig orangenen Musikvideo kümmert sich die Band liebevoll um einen Topfpflanzendschungel, den sie mit Sprühflaschen voller Wasser am Leben erhält - was uns angesichts der 30 Grad im Redaktionsbüro gerade auf interessante Ideen bringt.

Does neues Album "Grow Into It" erscheint am 28. September beim britischen Math-, Indie- und Emorock-Spezialisten Big Scary Monsters. Die Platte solle "eine Antithese zu díesem übertrieben häufigen Klischee der Männerband sein, die darüber singt, wie sie sich gegen das Erwachsenwerden wehrt und für immer jung und sich mit ihren Freunden die Kante geben will."

Ihr Debüt "Some Things Last Longer Than You" hatten sie 2016 veröffentlicht.

Video: Doe - "Heated"

Cover & Tracklist: Doe - "Grow Into It"

01. "My Friends"

02. "Labour Like I Do"

03. "One At A Time"

04. "Team Spirit"

05. "But It All Looks The Same"

06. "Heated"

07. "Motivates Me"

08. "Even Fiction"

09. "Cathy"

10. "Here In The Dirt"