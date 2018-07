Seattle ruft inspiriert von Frank Turner offiziellen "Be More Kind Day" aus

Foto: Screenshot Facebook

Der Singer/Songwriter Frank Turner spielt mit seinen Sleeping Souls am 7. September ein Konzert in Seattle. Die Stadt und einige Kooperationspartner nahmen die Show zum Anlass, den "Be More Kind Day" auszurufen - inspiriert von Turners gleichnamigem, aktuellen Album.

"'Be More Kind Day' ist eine Social-Media-Initiative, die zum Austausch darüber anregen soll, wie Menschen in Seattle gütiger werden können", schreibt die Stadt Seattle auf der offiziellen Webseite des Events, das von einer großen Gruppe Ehrenamtler getragen wird.

Bürgermeisterin Jenny Durkan formuliert es in ihrer Proklamation noch etwas poetischer und mit politischem Nachdruck, indem sie sechs Statuten aufstellt, die die Einwohner der Stadt Seattle näher zusammenführen sollen. "Der 'Be More Kind Day' soll uns daran erinnern, dass ein wenig Freundlichkeit viel bewirken kann."

Es ist kein Zufall, dass Frank Turner, dessen neues Album "Be More Kind" heißt, am selben Tag ein Konzert in der Stadt spielt. Auf Facebook zeigte sich der Punkrock-Singer/Songwriter sehr glücklich über die Aktion. "Bringt euch mit ein, wir werden mit Hashtags arbeiten, ein paar Events in der ganzen Stadt veranstalten, es wird wunderbar werden. Es ist wirklich eine Ehre, dass die Stadt hinter der Show und dieser Geisteshaltung steht." Via E-Mail-Zusage kann man sich zeitnah über das Geschehen informieren lassen und sich einbringen.

Unterstützt wird die Aktion unter anderem auch von KEXP, dem unabhängigen Indie- und Alternative-Radiosender aus Seattle, den wir auch über die Stadtgrenzen hinaus für seine vielen tollen Live-Sessions schätzen.

"Be More Kind" ist eine zentrale Botschaft von Turners neuem Album, auf dem er Hass und dem Auseinanderdriften der Menschen mit Songs wie "Make America Great Again", "Little Changes" und natürlich dem Titeltrack begegnet. Ab Oktober kommen er und seine Band auf ihrer von VISIONS präsentierten Tour nach Europa. Tickets gibt es bei Eventim.

Video: Frank Turner freut sich über "Be More Kind Day"

