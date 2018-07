Prophets Of Rage stellen Video zu "Who Owns Who" vor

Die Rap-Rock-Supergroup Prophets of Rage hat ein Video für den Song "Who Owns Who" von ihrem Debütalbum anfertigen lassen - für einen guten Zweck.

Im September vergangenen Jahres war mit "Prophets Of Rage" das erste Album der Band erschienen, die aus drei Vierteln Rage Against The Machine plus Chuck D (Public Enemy) und B-Real (Cypress Hill) besteht.

Darauf ist auch der Song "Who Owns Who" enthalten, zu dem es jetzt ein collagenhaftes Video zu sehen gibt, das VA kreiert hat - V For A Cause, eine Charity-Aktion des Künstlers Vasilis. Der will damit unterprivilegierten Kindern mit Kunst helfen.

Tatsächlich arbeiten die Prophets Of Rage bereits an einer neuen Platte, von der sie kürzlich den Song "Hearts Afire" veröffentlicht hatten.

Video: Prophets Of Rage - "Who Owns Who"