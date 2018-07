VISIONS empfiehlt: Esben And The Witch kommen auf Tour

Die vorige Tour liegt bereits über ein Jahr zurück, 2018 und 2019 kann man Esben And The Witch gleich neun mal live sehen - präsentiert von VISIONS.

Dabei haben werden Rachel Davies, Daniel Copeman und Thomas Fisher voraussichtlich sogar ein neues Album. Zwischen schaurig-schönen Kunstwerken und entsättigten Bandfotos hatte das Trio vergangenen März gepostet, dass Album Nummer fünf im Kasten sei. Dieses Jahr beehren sie größtenteils Großbritannien und Resteuropa, wobei Deutschland und die Schweiz auch drei Shows abbekommen. So richtig los geht es dann allerdings Ende Januar 2019, wenn ganze sechs Termine anstehen. Tickets sind ab sofort bei Eventim erhältlich.

Bis es soweit ist, kann man sich vom Indie-Postrock mit Doom-Noise-Schlageite am besten verhexen lassen, indem man ins Livealbum "Live At Roadburn" eintaucht, das im November 2017 erscheinen war. Das bislang letzte reguläre Album von Esben And The Witch, "Older Terrors", stammt von 2016.

VISIONS empfiehlt:

Esben And The Witch

06.12. Zürich - Bogen F

07.12. Wiesbaden - Schlachthof (Kesselhaus)

08.12. Berlin - Frannz Club

31.01. Hamburg - Molotow

01.02. Köln - Artheater

06.02. Hannover - Lux

07.02. Leipzig - UT Connewitz

11.02. München - Ampere

12.02. Regensburg - Alte Mälzerei