Donots kündigen "Pocketrock"-Albumshow an

Die Donots werden ihr 2001er Album "Pocketrock" in voller Länge auf die Bühne bringen. Mindestens genauso überraschend ist der Rahmen: Die Band wird als ihr "eigener Support" mit der Albumshow eines ihrer Konzerte eröffnen.

Beim Auftritt der Donots im Rahmen des Zeltfestival Ruhr soll die "Pocketrock"-Show am 27. August über die Bühne gehen. "Wir haben nämlich gestern Abend gemerkt, dass wir für die Show noch gar keinen Support haben", schreiben die Donots in den Sozialen Netzwerken. "Also machen wir einen mega speziellen, legendären Abend draus, den man so nicht so oft zu sehen bekommt."

Im regulären Set dürften dann auch die Songs vom aktuellen, im Januar erschienenen Album "Lauter als Bomben" zum Zug kommen - und vielleicht ja auch welche von der im Mai erschienenen "Piano Mortale"-EP, deren Titeltrack die Band per Video vorgestellt hatte.

Aktuell sind die Punkrocker mit Wurzeln in Ibbenbüren auf Festival-Tour, im Dezember folgt dann ihr mittlerweile sechster "Grand Münster Slam", also ein großes Konzert mit Freunden im Quasi-Zuhause Münster - und im Frühjahr 2019 spielt die Band dann neben einer regulären Zusatzshow drei große Konzerte zu ihrem 25-jährigen Jubiläum.

Facebook-Post: Donots künidgen "Pocketrock"-Show an

Live: Donots (Festivals)

27.07. Alzey - Da Capo Open Air

03.08. Gränichen - Open Air Gränichen

10.08. Osnabrück - Schlossgarten Open Air

11.08. Großefehn - Großefehn Open Air

17.08. Bonn - Green Juice Festival

27.08. Bochum - Zeltfestival Ruhr

01.09. Malsch - Rock im Wald

17.11. Anröchte - 40 Jahre JZI

01.12. Schladming - Ski Opening

Live: Donots (Grand Münster Slam 6)

15.12. Münster - Halle Münsterland

Live: Donots (Zusatzkonzert)

27.01. Bremen - Aladin

Live: Donots (Jubiläumsshows 25 Jahre)

26.04. Berlin - Columbiahalle

27.04. Offenbach - Stadthalle

25.05. Hamburg - Mehr! Theater am Großmarkt