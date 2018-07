Skeletonwitch streamen neues Album "Devouring Radiant Light" vorab

Die Extreme-Metaller Skeletonwitch haben ihr kommendes Album "Devouring Radiant Light" schon jetzt in voller Länge zur Verfügung gestellt. So bekommt ihr unser Album der Woche schon drei Tage früher als erwartet zu hören.

Die US-Amerikaner sprechen in einem Track-by-Track-Kommentar zur neuen Platte selbst von "Skeletonwitch 2.0": Das liegt zum einen an ihrem neuen Frontmann Adam Clemans, der vorher bei Veil Of Maya gebrüllt hatte und eine stimmliche Vielseitigkeit mitbringt, die die Band so mit Gründungsmitglied Chance Garnette nicht ausschöpfen konnte. Der hatte die Band 2015 verlassen, nach eigener Aussage wurde er wegen seines Alkoholprobelms gefeuert.

Zum anderen ist es der große Genre-Rundumschlag, zu dem Skeletonwitch auf der neuen Platte ausholen - und wo ihnen Clemans' Stimmqualitäten besonders zugute kommen: Die Band fusioniert erfolgreich Thrash-Gewitter, bösen Black Metal und Schweden-Death mit Post-Rock-Elementen und den hymnischen Qualitäten der NWOBHM.

Den Albumstream inklusive der Erklärungen der Band zu jedem einzelnen Song findet ihr bei den Kollegen vom US-amerikanischen Metal Hammer.

Welche Begeisterung unsere Platte der Woche bei uns ausgelöst hat, könnt ihr in der Review zu "Devouring Radiant Light" nachlesen. Offiziell erscheint das Album am kommenden Freitag via Prosthetic.

Die für ihre Nonstop-Touren bekannten Skeletonwitch spielen noch in den nächsten zwei Wochen mehrere Shows in Deutschland, im November kommen sie dann zusammen mit Mantar auf gemeinsame Headliner-Tour. Karten gibt es bei Eventim.

VISIONS empfiehlt:

Mantar + Skeletonwitch + Evil Invaders + Deathrite

17.11. Hamburg - Markthalle

19.11. Hannover - Musikzentrum

20.11. Nürnberg - Hirsch

21.11. Essen - Turock

22.11. Zürich - Dynamo

23.11. Stuttgart - KJH Hallschlag

24.11. Salzburg - Rockhouse

26.11. München - Backstage

27.11. Wien - Arena

28.11. Graz - Explosiv

30.11. Leipzig - UT Connewitz

01.12. Berlin - SO36

08.12. Wiesbaden - Schlachthof

Live: Skeletonwitch

18.07. Oberhausen - Kulttempel

20.07. Bertingen - Rock unter den Eichen

21.07. Lörrach - Baden In Blut Open Air

26.07. München - Backstage

27.07. Wiesbaden - Schlachthof