Kvelertak machen mit neuem Sänger weiter, viertes Album in Arbeit

Nachdem Sänger Erlend Hjelvik gestern überraschend seinen Ausstieg bei Kvelertak verkündet hatte, melden sich nun seine Kollegen zu Wort: Die Band werde mit einem neuen Sänger weitermachen, den sie schon in wenigen Tagen erstmals live vorstellen werde. Zudem sei ihr viertes Album bereits in Arbeit.

Der Ausstieg von Erlend Hjelvik dürfte ein Schock für manche Fans gewesen sein, nun wirken die verbliebenen Bandmitglieder diesem entgegen: In einem offiziellen Statement schreiben Kvelertak, dass sie auf jeden Fall weitermachen. "Wir wussten schon seit einer Weile, dass Erlend plante, auszusteigen", beginnt die Band ihren offenen Brief. "Daher hatten wir die nötige Zeit, unser weiteres Vorgehen zu planen und einen neuen Sänger für Kvelertak zu finden."

Ursprünglich habe die Band mit Hjelvik die Festivalsaison beenden wollen, dazu sei dieser aber nicht in der Lage gewesen, "sodass wir nun unser neustes Mitglied mit Stolz am 20. Juli bei unserer Show beim Fjellpark Festival in Norwegen vorstellen werden." Die Band dankte ihrem Ex-Kollegen Hjelvik außerdem für seinen Beitrag zu Kvelertak und wünschte ihm für die Zukunft Glück.

Zum Schluss ließen die Bandmitglieder auch noch einen Knaller los: Kvelertaks viertes Album sei bereits in Arbeit, die Band peile eine Veröffentlichung im kommenden Jahr an. Das aktuelle Album "Nattesferd" war 2016 erschienen.

Facebook-Post: Kvelertak machen mit neuem Sänger weiter