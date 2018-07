Newsflash (Matula, Open Flair, Code Orange u.a.)

Neuigkeiten von Matula, dem Open Flair Festival, Code Orange, Bad Cop/Bad Cop, den VIA Awards 2018, Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs , Wolves & Wolves & Wolves & Wolves, Steel Panther, Florence + The Machine, Paul Weller, Moto Toscana und Müsli beim Moshen.

+++ Matula haben einen neuen Song namens "Brachland Sonnenuntergang" veröffentlicht. Frontmann Thorben Lange erzählt darin mit melancholischem Gesang zum melodischen Indiepunk eine Geschichte über Antriebslosigkeit und Perspektivlosigkeit. Dazu passt auch der Titel ihres neu angekündigten Albums "Schwere", das am 24. August via Zeitstrafe erscheint. Matulas noch aktuelle Platte "Auf allen Festen" war 2014 erschienen. Im Oktober kann man die Hamburger der Zeitstrafe-Tour sehen, auf der das Label sein Jubiläim feiert. Mit dabei sind neben Matula auch Captain Planet sowie weitere Gäste. Tickets für die "Kein Grund zum Feiern: Die 15 Jahre Zeitstrafe Tour" gibt es bei Eventim.

Video: Matula - "Brachland Sonnenuntergang"

Live: Matula

08.10. Berlin - Lido

09.10. München - Hansa 39

10.10. Wien - Arena

11.10. Wiesbaden - Schlachthof

12.10. Köln - Gebäude 9

13.10. Hamburg - Uebel & Gefährlich

+++ Das Open Flair ist ausverkauft. Somit sind einen knappen Monat vor Beginn des VISIONS Herzensfestival alle Tickets vergriffen. Zum diesjährigen Line-up gehören unter anderem Bad Religion, Kraftklub, die Beatsteaks, Feine Sahne Fischfilet und Hot Water Music. Das Festival findet vom 8. bis 12. August im hessischen Eschwege statt. Bereits am 13. August gehen traditionell um Punkt Mitternacht die ersten Frühbuchertickets für das Open Flair 2019 in den Vorverkauf.

Facebook-Post: Open Flair gibt Ausverkauf bekannt

VISIONS empfiehlt:

Open Flair Festival

08.-12.08. Eschwege - Innenstadt

+++ Code Orange-Bassist Joe Goldman hat eine Live-Pause eingelegt. Laut eines Tweets der Hardcore-Band habe der Musiker eine Verletzung, die ihn vom Spielen abhält. Die laufende Code-Orange-Tour wird nichtsdestotrotz fortgesetzt. Für die verbleibenden Termine übernimmt Homewrecker-Frontmann Matt Barnum den Bass. Er war auf der Tour bislang für den Merch der Band zuständig. Vor gut zwei Monaten hatten Code Orange die Arbeiten an neuem Material bestätigt. Wann mit dem Nachfolger des im Januar 2017 erschienenen "Forever" zu rechnen ist, ist noch unklar, dafür veröffentlichte die Band vor ein paar Wochen jedoch überraschend eine EP mit neuen Songs.

Tweet: Code Orange sprechen über aktuelle Live-Situation

+++ Bad Cop/Bad Cop haben noch einige Europashows angekündigt. Neben einem Konzert auf dem Sbäm Festival in Österreich spielen die Punkrocker einen Gig in der Schweiz sowie auf dem Punk Rock Holiday. Mit dabei haben Bad Cop/Bad Cop ihr aktuelles Album "Warriors", das vergangenen Monat erschienen war. Tickets für das Sbäm gibt es im festivaleigenen Ticketshop, das Punk Rock Holiday ist bereits ausverkauft.

Live: Bad Cop/Bad Cop

08.08. Wels - Alter Schlachthof

09.08. Tolmin - Punk Rock Holiday

11.08. Rorschach - Treppenhaus

+++ Die Nominierten für die VIA Awards 2018 stehen fest. Insgesamt 17 Künstler, Labels und Projekte sind auf der Nominiertenliste des Kritikerpreises. In der Kategorie "Bester Act" konkurrieren unter anderem Leoniden, Kettcar und Die Höchste Eisenbahn, für das "Beste Label" etwa Grand Hotel van Cleef und City Slang. Der Preis für das "Beste Experiment" könnte an Charly Hübner mit seinem Film "Wildes Herz" gehen, seiner Doku über Feine Sahne Fischfilet-Frontmann Jan Gorkow. "Bei den VIA Awards zählen allein Qualität, Originalität und Neuartigkeit und nicht die Verkaufszahlen", stellt der Geschäftsführer des Verbands unabhängiger Musikunternehmen Jörg Heidemann klar. Die Verleihung findet im Zuge des diesjährigen Reeperbahn Festivals statt. "Die VIA Awards sind das jährliche verdiente Abfeiern der Idee der musikalischen und wirtschaftlichen Unabhängigkeit", fügt Detlef Schwarte hinzu, der Director der Reeperbahn-Festival-Konferenz. Laut ihm sei die Musikwirtschaft ein starker, aber kleinteiliger Sektor, der von den kleinen und mittleren Unternehmen lebt. So arbeiten diese einfallsreich, leidenschaftlich und ihrem eigenen Geschmack folgend mit dem Kulturgut populäre Musik. Die Gewinner der VIA Awards werden am Abend des 20. Augusts bekannt gegeben.

+++ Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs haben ihren neuen Song "Cake Of Light" veröffentlicht sowie ein Album angekündigt. Schwere Gitarrenriffs legen sich unter den feurigen Gesang von Frontmann Matt Baty. Die Stoner-Metaller geben damit einen Vorgeschmack auf ihr nächstes Album "King Of Cowards", das am 28. September erscheint. Ihr Debütalbum Feed The Rats war im Januar 2017 herausgekommen.

Stream: Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs - "Cake Of Light"

Cover & Tracklist: Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs - "King Of Cowards"

01. "GNT"

02. "Shockmaster"

03. "A66"

04. "Thumbsucker"

05. "Cake Of Light"

06. "Gloamer"

+++ Wolves & Wolves & Wolves & Wolves haben den Song "Excommunicate Me" in einer Live-Session gespielt. Zu Gast bei "Live From The Rock Room" performten sie den hymnischen Punkrock-Track. Er war im April als Single erschienen. Vor einiger Zeit hatten sie bereits Musikvideo zu dem Track veröffentlicht. Das aktuelle Album der Band, "The Cross And The Switchblade", war im September 2016 erschienen.

Video: Wolves & Wolves & Wolves & Wolves - "Excommunicate Me" live

+++ Steel Panther haben sich über die Kritik an ihrem "Pussy Melter"-Gitarreneffekt lustig gemacht. Satchel, der Gitarrist der Glam-Metal-Parodie-Band, sagte auf Twitter, er wolle den Effekt unter dem "weniger beleidigenden", "politisch korrekten" Namen "Butthole Burner" veröffentlichen. Ähnlich sarkastisch äußerte sich auch Schlagzeuger Stix Zadinia: "Heute war das Internet wirklich unterhaltsam. Nochmal: Ich möchte von Herzen meine Liebe für Pussy, Gras, das Feiern und Heavy Metal ausdrücken. Steel Panther ist ein Lebensgefühl." Die herunterladbare Effekteinstellung hatte aufgrund ihres sexistischen Namens und Marketings Kritik auf sich gezogen. Hersteller TC Electronics hatte sich daraufhin entschuldigt und angekündigt, es aus seinem Internet-Angebot herauszunehmen.

Tweets: Steel Panther äußern sich zur Kontroverse um ihren Gitarreneffekt

I’m working overtime with TC Electronics to re-release the “pussy melter” tone print under the less offensive, more politically correct name of the “Butthole Burner”. Don’t worry- it will still melt your pussy, ladies. — Satchel (@Satchel666) 11. Juli 2018

Today has been really entertaining online. Again, I’d sincerely like to express my love of pussy, weed, partying and heavy metal. @Steel_Panther is a lifestyle. — Stix Zadinia (@Stixzadinia) 11. Juli 2018

+++ Florence + The Machine haben Fleetwood Mac gecovert. Im Rahmen einer Live-Session spielten sie den Song "Silver Springs" in einer reduzierten, von Klavier und akustischer Gitarre getragenen Version. Außerdem präsentierten sie die Album-Singles "Hunger" und "Sky Full Of Song" in akustischen Versionen. Florence + The Machines aktuelles Album "High As Hope" war am 29. Juni erschienen. Zu "Sky Full Of Song", "Hunger" und "Big God" hatten sie Videos veröffentlicht. Die Indiepop-Formation unter Leitung von Sängerin Florence Welch kommt 2019 auf Tour.

Video: Florence + The Machine - "Silver Springs (Fleetwood Mac-Cover)" live

Video: Florence + The Machine - "Sky Full Of Song" live

Video: Florence + The Machine - "Hunger" live

Live: Florence + The Machine

02.03. München - Olympiahalle

05.03. Köln - Lanxess Arena

09.03. Hamburg - Barclaycard Arena

14.03. Berlin - Mercedes-Benz Arena

+++ Paul Weller hat ein neues Album namens "True Meanings" angekündigt. Es erscheint am 14. September und sei in drei Wochen aufgenommen worden. Eine Reihe von Gastmusikern haben an Songs mitgewirkt, darunter Ex-Oasis-Songwriter Noel Gallagher. Weller und Gallagher hatten in der Vergangenheit bereits mehrfach zusammengearbeitet.

Cover & Tracklist: Paul Weller - "True Meanings"

01. "The Soul Searchers"

02. "Glide"

03. "Mayfly"

04. "Gravity"

05. "Old Castles"

06. "What Would He Say?"

07. "Aspects"

08. "Bowie"

09. "Wishing Well"

10. "Come Along"

11. "Books"

12. "Movin On"

13. "May Love Travel With You"

14. "White Horses"

+++ Die Prog- und Stoner-Band Moto Toscana hat einen neuen Song namens "Sweet Demise" veröffentlicht und ihr neues Album angekündigt. Der Track überzeugt mit fuzzigem Basslauf und viel Groove. Es gehört zum nach der Band benannten Album, das am 31. August erscheint.

Video: Moto Toscana - "Sweet Demise"

Cover & Tracklist: Moto Toscana - dto.

01. "Sickandtwisted"

02. "Sweet Demise"

03. "Craving"

04. "Dolorous"

05. "Never Over"

06. "All Of It"

07. "Ride"

08. "Exclusive"

09. "Among The Dead"

+++ Das ist jedem schon einmal passiert: Da verschläft man den Wecker, schaut auf die Uhr, kriegt fast einen Herzinfarkt. Man springt aus dem Bett, streift sich die Socken über, spritzt sich kaltes Wasser ins Gesicht, knöpft sich während des Sprints in die Küche das Hemd zu. Schnell die Milch aus dem Kühlschrank, mit dem Müsli in die Schüssel - und ab in den Moshpit! Bloß nichts verpassen wollte dieser Chelsea Grin-Fan bei seinem Festivalbesuch. Und mit so viel frischem Kalzium- und Zerealien-Input kann man sich dabei auch keinen Knochen mehr brechen.

Video: Morgendliche Moshflakes