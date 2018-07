Beach Rats (Bad Religion, Bouncing Souls) streamen neuen Song "Skin, Brains, And Dubs"

Die Beach Rats haben den neuen Song "Skin, Brains, And Dubs" veröffentlicht. Der erst zweite veröffentlichte Track der Punkrock-Allstars um Bandmitglieder von Bad Religion und die Bouncing Souls ist Teil der kommenden Debüt-EP "Wasted Time".

Experimente machen Beach Rats auch mit "Skin, Brains, And Dubs" nicht: In etwas über 90 Sekunden feiern Brian Baker (Bad Religion), Pete Steinkopf und Bryan Kienlen (Bouncing Souls), Ari Katz (Lifetime) und Schlagzeuger Dubs melodischen Mid-Tempo-Punkrock ab.

Nach "Lonely For The Night" ist "Skin, Brains, And Dubs" erst der zweite veröffentlichte Song der im Spätsommer 2017 formierten Band. Ende des Monats wird diese nun mit der "Wasted Time"-EP ihren ersten musikalischen Fußabdruck hinterlassen.

Zuvor hatte die Band schon im Frühjahr angedeutet, das mit Musik von ihr zu rechnen sei.

In VISIONS 305 stellen wir euch die Band näher vor - ab dem 25. Juli am Kiosk.

Stream: Beach Rats - "Skin, Brains, And Dubs"