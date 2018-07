Cover und Releasedatum von neuem Thrice-Album "Palms" geleakt

Noch vor einer offiziellen Ankündigung sind Details zum neuen Thrice-Album durchgesickert: Die zehnte LP der kalifornischen Post-Hardcore-Band heißt "Palms" und erscheint im Spätsommer.

Update: Inzwischen hat die Band ihr Album offiziell angekündigt, die geleakten Daten stimmen. Die ursprüngliche Meldung:

Wieder aktiv sind Thrice bereits seit einer Weile, spätestens seit der Single "The Grey" war klar, dass bald auch ein Album folgen würde. Auf der australischen Webseite eines Streaming- und Download-Anbieters sind nun Artwork, Tracklist und Releasedatum aufgetaucht, wenig später zogen auch deutsche Online-Händler nach. Demnach erscheint "Palms" am 14. September bei Epitaph. Seht das ominöse Cover aus 61 streng angeordneten Farbtupfern und die Tracklist weiter unten.

Vor der Veröffentlichung von "The Grey" hatte Frontmann Dustin Kensrue Fans online dazu aufgerufen, bei einem Song mitzuwirken. Der Textzeile "And we're not gonna sit in the dark anymore" nach zu urteilen, war damit "The Dark" gemeint. Erst kürzlich hatte die Band mit einer Reihe Auftritte in Europa den letzten Teil der Tour zum noch aktuellen Album "To Be Everywhere Is To Be Nowhere" beendet.

Cover & Tracklist: Thrice - "Palms"

01. "Only Us"

02. "The Grey"

03. "The Dark"

04. "Just Breathe"

05. "Everything Belongs"

06. "My Soul"

07. "A Branch In The River"

08. "Hold Up A Light"

09. "Blood On Blood"

10. "Beyond The Pines"