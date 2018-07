Underworld & Iggy Pop zeigen trippiges Video zu "Get Your Shirt"

Foto: Screenshot Youtube

Underworld & Iggy Pop haben der Öffentlichkeit mit "Get Your Shirt" bereits das dritte Viertel aus ihrer gemeinsamen EP "Teatime Dub Encounters" präsentiert. Im Gegensatz zu den anderen beiden Vorabtracks bekommt dieser ein richtiges Video.

Bei "Bells & Circles" und "I'll See Big" waren es zwar auch Bewegtbilder, die pumpende Elektronik und Spoken Word begleiteten, aber nur die rot ausgeleuchteten Tänzer für "Get Your Shirt" kann man im Bereich Videoclip verorten. Wabernde visuelle Effekte unterstreichen die trippige Atmosphäre, die sich durch den Track zieht - und irgendwo singt zusätzlich zu Iggy eine körperlose Frauenstimme.

Underworld & Iggy Pop waren 1996 auf dem Soundtrack zum Kultbuch-Verfilmung "Trainspotting" zu hören, damals allerdings noch separat. Während der Arbeit am Soundtrack zum Filmsequel nahmen Iggy Pop und das britische Elektronik-Duo dann die vier Stücke auf, die am 27. Juli bei Caroline als "Teatime Dub Encounters" erscheinen.

Video: Underworld & Iggy Pop - "Get Your Shirt"

Cover & Tracklist: Underworld & Iggy Pop - "Teatime Dub Encounters"

1. "Bells & Circles"

2. "Trapped"

3. "I'll See Big"

4. "Get Your Shirt"