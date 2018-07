Pagan zeigen Video zum Song "Silver"

Foto: Screenshot Youtube

Die australischen Disco-Black-Metaller Pagan haben ihrem Debütalbum ein Video zum Song "Silver" vorausgeschickt. Und wo könnte sich die Band besser inszenieren, als in einer hölzernen Kapelle?

Das ganz in Weiß auftretende Quartett hat einen Hang zum Okkulten: Schon das Bandlogo, das im Video als Neonröhren-Schriftzug über der Kirchenpforte hängt, kann man sich als Brandmal für die unterwürfigen Mitglieder der eigenen Sekte vorstellen. Es zeigt ein auf den Kopf gestelltes Kreuz, das gleichzeitig wie eine Kerze brennt. Sektenführerin Nikki Brumen steigert sich während ihrer Performance im Video so in den melodischen wie brachialen Hardcore von "Silver" hinein, dass sie sich irgendwann mit Krämpfen auf dem Boden räkelt, als habe sie ein Dämon besessen.

Der Track gehört zu den geradlinigeren auf dem allen Genrekategorien trotzenden Debüt "Black Wash", das morgen erscheint. Darauf spielt die junge Band aus Melbourne mit Versatzstücken aus rasendem Black Metal, tanzbarem Indierock, dreckigen Stoner-Riffs - und das alles mit kompromissloser Hardcore-Attitüde. Der vorab präsentierte Song "Death Before Disco" verschafft einen guten Eindruck davon.

"Black Wash" ist unsere Platte der Woche und eine Schönheit der Ausgabe VISIONS 304.

Video: Pagan - "Silver"