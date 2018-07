VISIONS empfiehlt: Public Service Broadcasting kommen auf Tour

Entertainment mit Bildungsauftrag: Public Service Broadcasting machen sich im November wieder auf den Weg in die Clubs des europäischen Festlands. Die Mission: Das Volk über den Niedergang der Kohlekraft in Südwales aufklären - präsentiert von VISIONS.

Public Service Broadcasting haben es sich zur Aufgabe gemacht, Archivmaterial aus alten Radiosendungen oder dem britischen Bildungsfernsehen zu zentralen Motiven ihrer Songs umzumodeln. Die legen sie auf ein Fundament aus Post-Rock der krautigen Schule, zusammen mit Indierock und einer Portion Britpop - dank Gastgesang von James Dean Bradfield (Manic Street Preachers) auf dem aktuellen Album "Every Valley".

Eine ganz eigentümliche, wenn nicht sogar einzigartige Idee, die das Trio live auch noch mit passenden Projektionen präsentiert. Sechs Shows spielen Public Service Broadcasting im deutschsprachigen Raum, wo ihr robo-tanzend über Raumfahrt und den Wechsel vom Industrie- zum Informations-Zeitalter nachdenken und euch hinterher schlauer fühlen könnt. Tickets gibt es ab Montag, den 9. Juli im Pre-Sale bei Eventim erhältlich. Und nicht vergessen: "people will always need coal"!

VISIONS empfiehlt:

Public Service Broadcasting

07.11. Stuttgart - Kellerclub

08.11. Bochum - Rotunde

13.11. Berlin - Columbia Theater

14.11. Leipzig - Werk 2

17.11. Wien - B72

21.11. Zürich - Bogen F